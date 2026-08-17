Morta a 36 anni l'attrice Hayden Panettiere

AGI - L'attrice Hayden Panettiere - star della serie di successo "Heroes", di "Nashville" e di "Scream 4" - è morta a 36 anni. Lo ha annunciato il suo agente ad ABC News.
La nota della famiglia dell'attrice
"È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano, e ai milioni di persone che l'hanno vista sullo schermo", ha dichiarato suo padre, Skip Panettiere, in un comunicato che ha chiesto rispetto per la privacy "perché la nostra famiglia ha bisogno di tempo per elaborare questa perdita inimmaginabile".
"Indagine in corso"
Nata nel 1989, Panettiere ha interpretato numerosi ruoli al cinema e in televisione. Hayden è diventata un volto noto al grande pubblico come attrice bambina, prima di interpretare il ruolo che l'ha lanciata, quello della cheerleader Claire Bennet nella serie "Heroes" della NBC. In seguito ha interpretato la cantante country Juliette Barnes in "Nashville", guadagnandosi numerose nomination a premi. Non sono emersi dettagli sulla morte, ma il sito Tmz ha riferito che "è stata aperta una indagine dopo un intervento della polizia". L'attrice è morta domenica mattina.
La vita
La spinta iniziale alla sua carriera di attrice bambina è arrivata con il ruolo di Sheryl Yoast nel film drammatico sportivo del 2000 "Remember the Titans", dove è apparsa al fianco di Denzel Washington affermandosi come giovane talento di Hollywood. La vita privata di Hayden è stata spesso oggetto di intensa attenzione pubblica, e negli ultimi anni l'attrice si è aperta sempre di più sulle sue difficoltà e il suo percorso di guarigione da una forte depressione post parto. A maggio ha pubblicato una autobiografia "This Is Me: A Reckoning", in cui rifletteva sulla fama raggiunta durante l'infanzia, sulla maternità, sulla salute mentale e sulla perdita del fratello minore, Jansen Panettiere.
Il fratello dell'attrice, Jansen è morto nel 2023 all'età di 28 anni. Hayden non ha mai nascosto come sia stato devastante l'impatto della sua morte e il senso di colpa provato dopo la sua scomparsa. Hayden ha anche una figlia, Kaya, avuta dall'ex fidanzato, il pugile ucraino Wladimir Klitschko.