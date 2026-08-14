Selena Gomez citata in giudizio presunta frode

AGI - Che il tema del benessere psicofisico sia molto caro a Selena Gomez è un fatto risaputo dai suoi fan. Questa volta, però, qualcosa deve essere andato per il verso sbagliato.
Selena Gomez e Wondermind
Secondo i media americani, infatti, cinque investitori hanno fatto causa alla popstar statunitense e alle altre fondatrici di Wondermind, startup dedicata alla salute mentale, sostenendo di essere stati ingannati sulle prospettive e sui progetti della società.
Wondermind è stata lanciata nel 2021 con Gomez come cofondatrice, "chief impact officer" e responsabile del marketing.
Il progetto iniziale
La piattaforma multimediale era stata concepita per offrire agli utenti strumenti "semplici e pratici per dare priomrità ogni giorno al proprio benessere mentale".
Secondo la causa depositata presso un tribunale federale, i cinque investitori versarono complessivamente 1,2 milioni di dollari nel 2022, confidando anche nella capacità dell’ex bambina prodigio di Disney di sfruttare la propria notorietà e l'enorme seguito sui social network per promuovere l'azienda.
Le iniziative mai decollate
Ma qualcosa sembra non aver funzionato come previsto. Gli investitori sostengono di essere stati indotti a credere che il progetto avrebbe sviluppato un'applicazione innovativa, concluso accordi pubblicitari e realizzato contenuti con celebrità.
Gomez, infatti, aveva fondato la piattaforma per la salute mentale cinque anni fa insieme a sua madre, Mandy Teefey, e all'imprenditrice Daniella Pierson, dopo che l'artista aveva parlato pubblicamente dei propri problemi di salute mentale (tra cui il disturbo bipolare).
La società avrebbe inoltre dichiarato nel 2022 una valutazione di 95 milioni di dollari e prospettato partnership aziendali con società come JPMorgan. "Le partnership non esistevano. Le iniziative non si sono mai concretizzate. L'applicazione non è mai stata sviluppata", sostengono i ricorrenti.
Secondo la denuncia, inoltre, "per tre anni, mentre l'azienda si sgretolava silenziosamente, nessuno dei suoi fondatori, dirigenti o amministratori ha parlato con gli investitori".