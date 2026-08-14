Noemi Bocchi a Ballando con le stelle. E Totti la prende in giro

AGI - Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle mette a segno un colpo da novanta destinato a far discutere sia il pubblico televisivo sia i social media. Noemi Bocchi ha ufficializzato la sua partecipazione al famoso talent show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Un annuncio arrivato non attraverso i tradizionali canali istituzionali, ma con un divertente video casalingo pubblicato direttamente sui propri profili social.
Nel filmato condiviso in rete, la flower designer si mostra in salotto mentre si allena davanti alla televisione tentando un'improbabile performance del celebre moonwalk di Michael Jackson. Tra un passo azzardato e qualche risata, la Bocchi si rivolge al fidanzato Francesco Totti per chiedergli un parere tecnico sulla sua esecuzione: "Sembro lui?".
La battuta sulla 'performance' di Noemi Bocchi
La risposta dell'ex capitano della Roma non si fa attendere ed è intrisa della sua proverbiale ironia romana: "Uguale proprio". La gag prosegue quando Noemi rivela l'esistenza della telefonata ufficiale di Milly Carlucci per arruolarla nel programma. Di fronte alla prospettiva di vederla mettersi in gioco sul dancefloor di Rai 1, Totti chiosa sorridendo: "Ma stai a scherzà, lascia perdere".
Nonostante il parere scettico e scherzoso del compagno, la presenza di Noemi Bocchi è ora a tutti gli effetti confermata. La flower designer diventa così la quarta concorrente ufficiale della nuova stagione del dancing show.
Il parterre della nuova stagione di Ballando con le stelle
Il suo nome va ad affiancarsi a un gruppo di partecipanti già di alto profilo come Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri e Eugenio Finardi. Un parterre eterogeneo che promette di unire generazioni e pubblici differenti.
Dalla “Musica ribelle” alla musica… da ballo!— BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 12, 2026
Eugenio Finardi è il terzo concorrente ufficiale di #BallandoConLeStelle! ✨@milly_carlucci pic.twitter.com/rP8ggpRug0
Le speranze di rivedere Totti sul palco
L'ingaggio di Noemi Bocchi riaccende inevitabilmente i riflettori anche su Francesco Totti. L'ex numero dieci giallorosso conosce infatti molto bene l'ambiente del programma, essendoci già passato nel 2025 in qualità di superospite durante lo spin-off Sognando... Ballando con le stelle.
La presenza della compagna in gara alimenta ora le speranze degli autori e dei fan di poter rivedere il Pupone sul palco di Rai 1, magari per un'apparizione a sorpresa o per un ballo di coppia a margine delle puntate ufficiali. Per il momento, tra passi da affinare e battute casalinghe, la sfida tv di Noemi Bocchi è ai nastri di partenza.