Jovanotti: un video dopo lo stop a Barletta

Jovanotti in un video dopo lo stop a Barletta: "Niente concerto per amianto, la sicurezza prima di tutto"
AGI - Il concerto di Barletta è ufficialmente annullato, e adesso la conferma ufficiale arriva anche dal protagonista dell'evento.
Lorenzo Jovanotti, affida a unvideola notizia che nessuno dei suoi fan sperava di ascoltare.
Il video e l'annullamento del concerto a Barletta
"A Barletta non si suona, non ci sarà il Jova Summer Party. Per me la sicurezza è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge". Jovanotti commenta con un reel pubblicato su Instagram l'annullamento del concerto previsto il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera di Barletta, dopo il parere di non idoneità legato al ritrovamento di frammenti di amianto. Ieri sera, sceso dal palco, mi hanno dato la notizia che è stato cancellato il Jova Summer Party di Barletta. Ho fatto un po' di telefonate nella notte, poi ci ho dormito sopra e al risveglio mi hanno confermato che a Barletta non si suona", racconta Lorenzo Cherubini.
Il video di conferma
Gli accertamenti e il No ufficiale
Il cantante ha fatto anche riferimento agli accertamenti effettuati sull'area: "C'è una disposizione perché pare che abbiano trovato alcuni frammenti di amianto nel terreno circostante dove avremmo dovuto essere noi e quindi la Asl ha stabilito che non si può suonare in quel posto".
"Questa è la legge. Non è una cosa che ho deciso io o che ha deciso qualcuno: ha deciso chi ha l'autorità per decidere e, spero, gli elementi per farlo", aggiunge.
Il pensiero rivolto ai tanti fan
Il cantante ha quindi espresso il proprio dispiacere per il pubblico e per quanti avevano già organizzato il viaggio.
"Prendo atto con grandissimo dispiacere perché so quanti di voi hanno prenotato alberghi e quindi è un disagio. Mi dispiace tantissimo per il mio pubblico, per le tantissime persone che avevano deciso di esserci". Sulle eventuali soluzioni alternative, dopo che l'organizzazione ha annunciato di stare valutando la possibilità di recuperare il concerto a Bari il 19 settembre, Jovanotti non si sbilancia: "Non so quale sarà la decisione. Nelle prossime ore vi terrò informati".
Cherubini sottolinea infine i tempi con cui e' arrivata la decisione. "L'area io l'avevo saputa un anno fa, quindi la cosa è arrivata ieri. Ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Mi dispiace davvero per Barletta perché queste feste sono bellissime". Jovanotti, impegnato nel tour in bicicletta tra una tappa e l'altra, ha annunciato che passerà comunque dalla zona prima di proseguire verso la Calabria.