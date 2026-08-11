Brad Pitt torna a bere dopo sette anni: “Ora lo faccio con cautela”

AGI - Brad Pitt è tornato a bere alcol dopo sette anni di completa astinenza, ma assicura di averlo fatto seguendo regole molto diverse rispetto al passato. In una nuova intervista rilasciata a Esquire, l’attore ha parlato apertamente del suo rapporto con il vino e del percorso personale che, negli anni più difficili della sua vita, lo aveva portato a smettere del tutto. Oggi il divo di Hollywood racconta di concedersi occasionalmente qualche bicchiere di vino, con un consumo limitato e senza rinunciare al controllo.
Le indiscrezioni su Brad Pitt circolate all'inizio di luglio
Una scelta che Pitt non presenta come la fine della sobrietà intesa come consapevolezza, né tantomeno come un ritorno alle vecchie abitudini. Il punto, nelle sue parole, è non oltrepassare più quei limiti che in passato aveva riconosciuto di non saper gestire. La rivelazione arriva dopo alcune indiscrezioni circolate all’inizio di luglio. Brad Pitt era stato avvistato con un bicchiere in mano al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, organizzato al Madison Square Garden di New York. Secondo quanto riferito da Page Six, diversi invitati sarebbero rimasti sorpresi nel vederlo bere, considerando quanto l’attore avesse parlato pubblicamente della sua sobrietà.
Al grande evento, sempre secondo le ricostruzioni, avrebbero partecipato anche Adam Sandler, Paul McCartney, Selena Gomez, Gigi Hadid e Tom Cruise. Il rapporto problematico di Brad Pitt con l’alcol è emerso pubblicamente nel 2016, durante la separazione da Angelina Jolie. Fu una fase particolarmente dolorosa, segnata dall’inizio di un lungo divorzio e da tensioni familiari che avrebbero accompagnato l’ex coppia per anni.
L'intervista del 2017 e le ammissioni
In un’intervista del 2017, Pitt aveva ammesso di non ricordare quasi un giorno della sua vita adulta, dopo il college, senza alcol, marijuana o altre sostanze. Aveva parlato anche della sua passione per il vino, diventata col tempo eccessiva. Parole nette, che avevano restituito un’immagine lontana dalla patina della star apparentemente inattaccabile. Nel 2019 l’attore aveva poi raccontato di aver frequentato Alcolisti Anonimi per circa un anno e mezzo. Un’esperienza che aveva definito importante per affrontare senza filtri le proprie fragilità e interrompere una spirale che non voleva più alimentare. Negli anni successivi Pitt ha anche riconosciuto pubblicamente il sostegno ricevuto da Bradley Cooper nel cammino verso la sobrietà.
Consapevolezza diversa
La novità, dunque, non riguarda soltanto il fatto che Brad Pitt abbia ricominciato a bere vino. A cambiare è il significato che l’attore attribuisce oggi a quel gesto. Dopo sette anni senza alcol, Pitt sostiene di avere maturato una consapevolezza diversa, fondata sulla capacità di fermarsi e di non perdere il controllo. Il vino torna così nella sua quotidianità, ma senza l’intenzione di replicare gli schemi del passato. Una posizione delicata, soprattutto alla luce del fatto che l’attore ha spesso collegato il suo percorso di sobrietà a una necessità profonda di cambiare stile di vita.
Nell’intervista a Esquire, Pitt affronta anche il peso emotivo degli ultimi anni
Il divorzio con Angelina Jolie, chiuso dopo una lunga battaglia legale, ha avuto tra i punti più controversi anche il destino dello Château Miraval, il vigneto francese acquistato dalla coppia. Alle questioni patrimoniali si sono aggiunte le difficoltà nei rapporti con alcuni dei figli. Parlando di quella stagione della sua vita, Brad Pitt ha spiegato di aver attraversato un dolore così intenso da comprendere come alcune persone possano arrivare a vedere la morte come una possibile forma di sollievo, pur precisando di non aver mai avuto l’intenzione di togliersi la vita. È un passaggio che aggiunge profondità al suo racconto: non quello di una rinascita spettacolare, ma di un uomo che prova a custodire, giorno dopo giorno, l’equilibrio conquistato.