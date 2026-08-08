Pavana, funerale di Guccini. La figlia: 'Ora so dove cercare'

AGI – Un funerale laico per poche decine di persone ha dato l'addio a Francesco Guccini nella sua Pavana. La cerimonia si è svolta nella casa del cantautore nella frazione dell'Appennino tosco-emiliano: sulla bara erano stati deposti arbusti e fiori raccolti nei boschi circostanti. La figlia 48enne Teresa ha letto un ricordo del padre: "Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare", ha spiegato nel suo discorso concluso con un "Buon viaggio babbo".
Alla cerimonia era presente in prima fila accanto alla vedova Raffaella il cardinale Matteo Zuppi che al termine ha impartito la sua benedizione.
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Decine di fan hanno atteso fuori dall'abitazione per applaudire il passaggio della salma del Maestro che è stata trasferita a Bologna per la cremazione prima di tornare a Pavana per la tumulazione nel cimitero comunale.
La commemorazione pubblica
Tutto si è svolto in forma strettamente privata in attesa della commemorazione pubblica di Guccini annunciata per settembre a Bologna. Per rispettare la richiesta di discrezione e riservatezza, il comune di Sambuca Pistoiese in cui rientra la frazione di Pavana non ha proclamato il lutto cittadino (a differenza di Modena e Bologna, la sua città natale e quella in cui ha lavorato) e non ha affisso manifesti funebri.