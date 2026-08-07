Sequel del biopic su Michael Jackson: inizio riprese a fine anno

AGI - "Michael", il biopic su Michael Jackson che ha incassato oltre 1,016 miliardi di dollari in tutto il mondo, avrà un sequel le cui riprese inizieranno alla fine di quest'anno o all'inizio del 2027, secondo Variety.
La Lionsgate, la casa di produzione del film, prevede che questo nuovo capitolo potrebbe uscire alla fine del prossimo anno o all'inizio del 2028.
Un successo da record al botteghino
"Michael" è il biopic con il maggior incasso nella storia del cinema. Dalla sua uscita il 21 aprile, ha incassato 1,016 miliardi di dollari in tutto il mondo, 372 milioni di dollari in Nord America e 643 milioni di dollari nel resto del mondo.
Il film, interpretato da Jaafar Jackson, nipote del cantante, e diretto da Antoine Fuqua, ripercorre la carriera dell'artista dagli esordi con i Jackson 5 fino a diventare una superstar.
Il primo film si conclude con il tour "Bad" del 1987, e non è chiaro quale periodo della vita di Jackson verrà trattato nel secondo film.
Retroscena sulla produzione e scene tagliate
Inizialmente, il film avrebbe dovuto affrontare le accuse di abusi sessuali, ma gli avvocati degli eredi di Jackson hanno scoperto una clausola nell'accordo raggiunto con una delle accusatrici che impediva di ritrarlo in qualsiasi film.
Questo ha costretto la casa di produzione a rigirare parte della storia, ma un dirigente della società, Adam Fogelson, ha indicato che alcune delle scene eliminate potrebbero essere utilizzate in questo sequel.
"Abbiamo diverse sequenze, soprattutto alcune sequenze musicali importanti, che sono state girate in precedenza e che quasi certamente verranno incorporate", ha affermato Fogelson.
"In questo momento, ci stiamo concentrando principalmente su come garantire di poter offrire, al giusto prezzo, il sequel migliore e più grandioso possibile. Questo è ciò che il pubblico desidera e ciò che merita dopo l'esperienza che gli abbiamo offerto la prima volta."