JLo omaggia 'Like a Virgin' di Madonna a Venezia

AGI - La popstar JLo ha omaggiato l'iconico videoclip di Madonna, 'Like a Virgin', navigando tra i canali di Venezia su una gondola, dopo aver partecipato alla sfilata evento di Dolce e Gabbana Alta Moda sull'Isola Bella di Taormina.
Un video rilanciato anche dall'ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. E insieme alla sorella Lynda hanno girato l'Italia svestendo i panni delle star e indossando quelli di due comuni turiste americane, o quasi.
Vacanze romane per JLo e la sua famiglia
Le due sorelle hanno infatti festeggiato i rispettivi compleanni - quello di Lynda il 19 luglio e quello di JLo il 24 - a Roma, insieme ai due figli gemelli dell'artista Max e Oskar, nati dal matrimonio con l'attore e cantante Mark Anthony.
Durante la vacanza, Jennifer Lopez e i figli avrebbero visitato alcuni dei luoghi più conosciuti della Capitale, come il Colosseo. JLo è stata avvistata mentre passeggiava tra le vie del centro storico di Roma, gustando un gelato e facendo shopping in alcune boutique di via Condotti, tra cui quelle di Brunello Cucinelli e Antonio Marras.
Quella italiana è stata una parentesi rilassante e familiare, prima di riprendere gli impegni canori in giro per il mondo e soprattutto di un importante cambiamento nella vita dei due gemelli che, dopo aver terminato di recente la scuola superiore, si preparano ad andare al college.
La sfilata evento di Dolce e Gabbana Alta Moda
Jennifer Lopez è ormai uno dei volti che calca le passerelle dei due stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno fondato il loro brand 41 anni fa a Milano. Durante la sfilata a Taormina, la popstar ha indossa quattro look custom e due trasformazioni in diretta, il tutto condito da abbondante pizzo, cristalli e ricami barocchi che richiamano la Sicilia. Sul palco, con l’Isola Bella sullo sfondo, Jennifer Lopez ha ripercorso alcuni dei suoi successi più famosi e cantato anche una versione in italiano de 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli, dedicata ai due stilisti e all’Italia.