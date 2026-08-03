Record al botteghino per 'Spider-Man: A New Day'

AGI - "Spider-Man: A New Day", l'ultimo capitolo del franchise Sony e Marvel con protagonista il famoso Uomo Ragno, ha registrato il secondo miglior weekend di apertura nella storia del botteghino, secondo le stime del settore pubblicate domenica.
Uscito questa settimana, il film ha incassato la cifra impressionante di 928 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 355 milioni in Nord America. Solo un altro film di supereroi Marvel ha fatto meglio: "Avengers: Endgame" ha guadagnato 1,2 miliardi di dollari nel suo weekend di apertura a livello mondiale nel 2019, di cui 357 milioni nel mercato nordamericano, senza considerare l'inflazione.
"Si tratta di un'apertura colossale", ha commentato David A. Gross, analista di Franchise Entertainment Research. "Abbiamo trascorso nove settimane senza un grande film d'azione quest'estate, un'eternità in termini di botteghino. Il mercato è più che pronto per questo film."
"Si prevede che gli incassi esteri rappresenteranno oltre il 60% del totale globale, con risultati incoraggianti già provenienti dalla Cina, un mercato ormai raro", ha aggiunto.
Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha elogiato il film in una dichiarazione ampiamente riportata dai media, definendolo "un'apertura assolutamente fenomenale, a testimonianza della popolarità duratura dei personaggi Marvel e del forte legame che continuano ad avere con i fan di tutto il mondo".
Trama, cast e risposta della critica
"Spider-Man: A New Day", il nono film live-action con protagonista il supereroe precedentemente interpretato da Tobey Maguire e Andrew Garfield, segue le vicende di Tom Holland nei panni di Peter Parker, che vive in isolamento dopo aver cancellato la propria identità dalla memoria del mondo, e si trova ad affrontare una strana mutazione fisica e nuove minacce.
Il film, che vede nel cast anche Zendaya, Mark Ruffalo, Florence Pugh e Sadie Sink, è generalmente considerato un successo, con un punteggio del 90% da parte della critica e del 98% da parte del pubblico sul sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.
Il secondo posto di "L'Odissea" di Christopher Nolan
L'ultimo blockbuster di Christopher Nolan, "L'Odissea", si è mantenuto al secondo posto al botteghino statunitense con 51 milioni di dollari di incasso, portando il totale a quasi 400 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada.
Tratto dall'antico poema epico di Omero, questo film con un cast stellare segue le vicende dell'eroe Ulisse mentre affronta numerosi ostacoli al suo ritorno dalla guerra di Troia. Matt Damon e Anne Hathaway interpretano i ruoli principali di Ulisse e Penelope, mentre Tom Holland veste i panni del figlio Telemaco e Zendaya quelli della dea Atena.
"La combinazione di Spider-Man e L'Odissea – un sequel incentrato su un supereroe iconico e una grande produzione originale – sta spingendo il botteghino a nuove vette", ha affermato David A. Gross.
La classifica delle altre posizioni nella Top 10
Il quinto capitolo della saga di Toy Story si è piazzato al terzo posto questo fine settimana, con un incasso aggiuntivo di 6,3 milioni di dollari, mentre un altro film d'animazione, Minions vs. Monsters della Universal, si è classificato quarto con un incasso aggiuntivo di 5,8 milioni di dollari.
Il quinto posto è andato a Oceania, l'ultimo remake live-action della Disney di uno dei suoi successi d'animazione, con 5,3 milioni di dollari di incasso.
Ecco il resto della top 10:
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“Hadestown: The Musical” (2 milioni di dollari)
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“The Invitation” (1,2 milioni di dollari)
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“I Want Your Sex” (600.000 dollari)
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“Evil Dead Burn” (525.000 dollari)
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“Young Washington” (478.000 dollari)