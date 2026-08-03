Ariana Grande si ritira dalla vita pubblica: pausa per la salute

AGI - Ariana Grande avrebbe dovuto recitare al fianco di Jonathan Bailey, suo collega nei film di successo di "Wicked", nel musical di Stephen Sondheim intitolato "Sunday in the Park with George", previsto per l'estate del 2027 al Barbican Theatre di Londra.
Tuttavia, dato che le condizioni di salute della cantante sono tornate a essere oggetto di crescente attenzione da parte del pubblico, soprattutto sui social media, il suo rappresentante ha fatto sapere che l'artista desidera prendersi "una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche" dopo il suo tour "Eternal Sunshine", che si concluderà a Londra il 1° settembre.
Il comunicato ufficiale dei produttori
"Possiamo confermare che ha deciso di ritirarsi da 'Sunday in the Park with George'", hanno dichiarato i produttori in un comunicato su X, senza specificarne il motivo.
"Sappiamo che questa decisione non è stata facile da prendere, e lei l'ha presa con la nostra piena comprensione e il nostro supporto", continua il comunicato, aggiungendo che lo spettacolo si terrà come previsto e che il cast verrà annunciato "a tempo debito".
Le motivazioni e la preoccupazione dei fan
Il rappresentante della cantante ha dichiarato alla rivista People che l'artista desiderava "prendere le distanze" dalla vita pubblica, poiché le sue numerose apparizioni avevano "generato un flusso costante e insistente di commenti da parte del pubblico".
I fan hanno espresso crescente preoccupazione per la sua salute, soprattutto dopo l'uscita, venerdì, del videoclip di "Petal", in cui sembrava aver perso peso.