Ferzan Ozpetek dirigerà una serie su Giorgio Armani

AGI - Lux Vide, società del gruppo Fremantle, annuncia la produzione della serie dedicata alla vita di Giorgio Armani, simbolo del Made in Italy nel mondo e creatore di uno stile inconfondibile. Il progetto è affidato al talento e alla sensibilità del regista Ferzan Ozpetek.
La serie evento internazionale ripercorrerà la storia di Giorgio Armani, l'uomo che ha ridefinito il concetto di eleganza, cambiando la storia della moda e del costume a livello mondiale. Una storia di genialità, lavoro e amore che ha consentito a Giorgio Armani di creare un regno di stile ammirato in tutto il mondo.
La Giorgio Armani ha acconsentito a mettere a disposizione abiti, archivi e luoghi iconici dello stilista e della maison. La serie sarà prodotta da Lux Vide, in associazione con Faros Film. Soggetto e sceneggiatura di Ferzan Ozpetek e Francesco Arlanch.