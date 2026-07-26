Ryan Gosling sarà Ghost Rider per la Marvel

AGI - Ryan Gosling entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe (MCU) come protagonista di un nuovo film su Ghost Rider, ha annunciato l'azienda. Parlando durante l'annuncio a sorpresa al San Diego Comic-Con di sabato, Gosling ha detto che si tratta di un personaggio che ha "voluto interpretare per moltissimo tempo".
Il film uscirà nel 2028 e sarà il terzo dedicato all'anti-eroe motociclista. Seguirà il film omonimo del 2007 con Nicolas Cage e il suo seguito, Ghost Rider: Spirito di Vendetta, del 2011. Prima della grande rivelazione sul palco al San Diego Comic-Con, il presidente della Marvel Studios Kevin Feige ha detto che gli era stato spesso chiesto quando Gosling sarebbe entrato nell'MCU. Poco dopo, le luci si sono spente. Quando sono tornate, l'attore è apparso sul palco tra le grida di gioia dei fan.
La gioia di Ryan Gosling
Parlando del ruolo, Gosling ha detto: "Wow, sta succedendo davvero?" In precedenza aveva già parlato del suo desiderio di interpretare il ruolo. Ospite del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz a marzo, aveva confermato di essere in trattative con la Marvel.
Ghost Rider è l'identità da anti-eroe dello stuntman motociclista Johnny Blaze.
La storia del personaggio inizia quando si lega allo Spirito di Vendetta Zarathos dopo aver stretto un patto con il villain Mephisto per risparmiare il suo padre adottivo, ottenendo così superpoteri.
Il regista di Ghost Rider
Il film sarà diretto da Shawn Levy, che Gosling ha definito il "solo" regista possibile per il progetto. Levy ha già diretto Deadpool & Wolverine nell'MCU e sta attualmente lavorando con Gosling a Star Wars: Starfighter, la cui uscita è prevista per l'anno prossimo.
Il regista ha raccontato al pubblico che lui e Gosling hanno passato molto del loro tempo libero sul set a fantasticare su Ghost Rider e a scambiarsi idee. "Mentre Ryan iniziava a parlare della sua visione per questo personaggio, abbiamo iniziato a improvvisare, e alla fine ho detto: 'bro, let's ride', quindi ragazzi, ci vediamo nel 2028".