Morta Bonnie Tyler: addio alla voce di Total Eclipse of the Heart

AGI - La cantante Bonnie Tyler, nota per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding on for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni. L'annuncio sul sito web della cantante: "La famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell'annunciare che Bonnie è improvvisamente scomparsa ieri sera in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo un ulteriore comunicato a breve, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore", aggiunge la nota.
Il ricovero in Portogallo e le condizioni di salute
La cantante gallese a maggio era stata sottoposta a un intervento chirurgico intestinale d'urgenza in un ospedale vicino a Faro, in Portogallo, dove risiedeva. In seguito, era stata indotta in coma farmacologico nel tentativo di favorire la sua guarigione, successivamente era stata fatta uscire dal coma, ma le sue condizioni rimanevano molto gravi e si trovava in terapia intensiva.
Una carriera di successi globali
Il suo pezzo più famoso, Total Eclipse of the Heart del 1983, raggiunse il primo posto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Tra i successi di Tyler figurano Holding Out for a Hero, parte della colonna sonora di Footloose che raggiunse il secondo posto nelle classifiche del Regno Unito nel 1984; e la malinconica It's a Heartache, che le valse il successo che la consacrò nel 1977.
Nata Gaynor Hopkins nel villaggio di Skewen, vicino a Swansea, Tyler è cresciuta in una casa popolare con cinque fratelli maggiori. "Mi considero una ragazza della classe operaia e non ho mai smesso di lavorare", ha dichiarato al Guardian nel 2013.