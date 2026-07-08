Pilar Fogliati rivela: 'Giornalista in serie tv e Follemente al cinema'

AGI - Pilar Fogliati, reduce dal successo della serie "Cuori" e dal trionfo al botteghino con "Follemente", si presenta all'Italian Global Series di Riccione per annunciare il suo nuovo progetto televisivo targato Rai. Pilar Fogliati sarà la protagonista di "Una piccola formalità", serie tratta dai romanzi bestseller di Alessia Gazzola, tra le autrici più amate del panorama della narrativa italiana e da cui già sono stati tratti successi come "L'allieva" e "Costanza".
Con questa nuova sfida, l'attrice romana conferma la sua capacità di muoversi con naturalezza tra piccolo e grande schermo, costruendo un percorso artistico che l'ha resa uno dei volti più riconoscibili della sua generazione. A Riccione in un'intervista all'AGI ha raccontato il personaggio, il progetto e le altre novità professionali che la attendono, a partire dall'annuncio del secondo capitolo cinematografico di "Follemente".
Il personaggio della serie
Fogliati ha spiegato con entusiasmo il profilo della protagonista che interpreterà, una giornalista milanese alle prese con le difficoltà quotidiane e con un'eredità inaspettata. "È una giornalista che vive a Milano in uno scantinato, una vostra collega che ha molta difficoltà ad arrivare a fine mese. Lei è un po' frustrata perché vorrebbe raccontare delle cose e gliene fanno raccontare altre, lotta per raccontare i ragazzi che protestano", ha detto Fogliati, sottolineando come la serie offra anche uno sguardo su "una Milano meno raccontata". Il racconto si intreccia poi con una svolta narrativa inattesa: "Riceve una notizia familiare abbastanza sconvolgente di questo zio che le ha lasciato l'eredità e da qui parte una sorta di giallo sentimentale", ha spiegato l'attrice, definendo la serie "una commedia/giallo sentimentale".
Un personaggio ordinario e contemporaneo
Alla domanda su cosa renda unico il personaggio nato dalla penna di Alessia Gazzola rispetto a quelli precedentemente interpretati, Fogliati ha offerto una risposta che ne rivela anche il fascino personale nei confronti del ruolo: "Questo personaggio per me ha la sua unicità proprio perché potrebbe essere incredibilmente ordinaria. È una ragazza di trent'anni ma è come se fosse un po' bloccata, come se stesse un po' in modalità sopravvivenza. Fa un lavoro che non le piace, non riesce a capire in amore cosa vuole, ha un rapporto con la famiglia, a volte anche un po' di mettere le cose sotto al tappeto. E quindi per me è straordinaria perché è meravigliosamente ordinaria." Fogliati ha poi aggiunto: "Mi piace quando i personaggi sono molto contemporanei, perché ascolto intorno a me le mie amiche, cerco di ispirarmi da quello che vedo."
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Il sequel di 'Follemente'
L'attrice ha commentato il suo coinvolgimento nel sequel del film campione d'incassi diretto da Paolo Genovese: "Sono felicissima ovviamente che faremo 'Follemente due'", ha dichiarato Fogliati, ricordando il valore del primo capitolo "È stato un film apprezzato, che ha raccontato un aspetto dell'umanità molto bello, secondo me, della persona proprio, di tutti quei pensieri che noi reprimiamo e invece c'è chi ha coraggio di dirli." L'attrice ha poi aperto a scenari futuri, sottolineando le potenzialità del soggetto del film: "È un format cinematografico che si presta perfettamente a raccontare momenti salienti della vita. Potrebbe esserci veramente un 'Follemente dodici', potrebbe esistere perché sono tante le fasi che da raccontare", ha concluso.