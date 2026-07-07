Zucchero: 'Chi non ama il blues ha un buco nell'anima'

AGI - "Chi non ama il blues ha un buco nell'anima". Parola di Zucchero, Sugar Fornaciari, uno degli artisti più importanti nel panorama musicale italiano, con fama di livello internazionale. Dopo il primo live dello stadio di Udine, l'artista si è esibito a Bologna nello stadio Dall'Ara facendo ballare oltre 26mila persone, con il suo tour "Baila (Sexy Thing)25th - Under the Moonlight" titolo tratto dall'omonima canzone che festeggia ben 25 anni di vita. Ci sono canzoni infatti, che segnano un'epoca e altre che continuano a viverla. "Baila (Sexy Thing)" è ancora una delle hit più amate del repertorio di Zucchero "Sugar" Fornaciari, capace di far cantare e ballare il pubblico di ogni generazione.
Dopo gli attesissimi appuntamenti di questo tour estivo negli stadi italiani dedicato ai 25 anni di una delle sue canzoni più amate di sempre, ecco che arriva nel 2027 un grande evento per festeggiare in grande stile il quarto di secolo di questa intramontabile hit: Baila 25th San Siro - Under the moonlight - Il gran finale, in programma il 10 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano! Sarà una grande notte di musica pensata per celebrare un brano diventato un classico internazionale e far vivere al pubblico emozioni indimenticabili. I biglietti per l'evento 2027 di Milano sono disponibili in prevendita da oggi, martedì 7 luglio. E dopo la trionfale tappa di Bologna di ieri, prosegue questa estate con grande successo il tour che festeggia la hit e che sta portando Zucchero nei principali stadi italiani.
La band e lo spettacolo dal vivo
Considerata una delle migliori band in Europa, la formazione che accompagna Zucchero è composta da straordinari musicisti internazionali. Un'incredibile intesa musicale e uno show interamente dal vivo danno vita a uno spettacolo travolgente. Con Zucchero sul palco ci sono: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).
Le date del tour e la versione rimasterizzata
Su tutti poi c'è lui, Zucchero, con la sua voce unica e inconfondibile, da anima blues, e un repertorio capace di emozionare e far ballare intere generazioni. La sua straordinaria superband è notoriamente composta da alcuni dei migliori musicisti internazionali al punto che ogni concerto di Zucchero, è una grande festa dove blues, rock, soul e ritmo si fondono in uno show spettacolare. Il tour di Zucchero dopo Udine e Bologna prosegue mercoledì 8 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, sabato 11 luglio all'Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) di Perugia, il 14 luglio allo Stadio Franco Scoglio di Messina, il 16 luglio alle Mura Storiche (Lucca Summer Festival) di Lucca.
Per Baila Sexy Thing c'è anche un tour internazionale: dopo aver toccato Regno Unito, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Slovacchia e Italia, il giro proseguirà fino a fine ottobre in Albania, Spagna, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia ed Estonia. Per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, la celebre hit mondiale "Baila (Sexy Thing)" torna in una nuova versione rimasterizzata, disponibile in italiano, inglese e spagnolo, pronta a far scatenare il pubblico come 25 anni fa. Il brano, scritto da Zucchero e Robyx, è stato rimasterizzato da Pino "Pinaxa" Pischetola, che ha valorizzato ogni dettaglio e ogni sfumatura sonora, rendendo la hit perfetta per essere ascoltata e ballata ancora oggi. È online anche il video restaurato.
La carriera e le collaborazioni
Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero (all'anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l'album "Oro, incenso & birra". Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l'unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela di cui è Ambasciatore e al Freddie Mercury Tribute nel 1992. Nel corso della sua carriera ha suonato in 5 continenti, 69 Stati, 650 città toccando destinazioni uniche come Oman, Mauritius, Tahiti, New Caledonia, Armenia, Nuova Zelanda e molte altre. La sua musica si è estesa oltre i confini nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, Al Green, The Blues Brothers, Solomon Burke, Dolores O'Riordan, Rufus Thomas, Johnny Hallyday, Tony Childs, Sheryl Crow, Tom Jones, Scorpions, Bono, Sting, Jeff Beck, Ray Charles, Billy Preston, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, Paul Young, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Iggy Pop, Queen, Maná, Alejandro Sanz e altri ancora.