Al via il tour di Frah Quintale, 15 date nei principali festival

AGI - L’estate italiana del 2026 si accende con il SUMMER TOUR ’26, la nuova tournée di Frah Quintale che prende il via il 3 luglio da Pordenone, inaugurando una lunga serie di appuntamenti nei principali festival della penisola.
Prodotto da Live Nation, il tour porterà l’artista in alcune delle cornici più significative della musica live, da Alba a Brescia, da Padova a Bologna, passando per Genova, Francavilla al Mare, Roma, Salerno, Cosenza, Catania, Bari, Bagheria e Cinquale, in un viaggio sonoro che attraversa l’Italia da nord a sud.
Il nuovo singolo "ARANCIATA" e le grafiche fatte a mano
Il SUMMER TOUR ’26 arriva dopo l’uscita di “ARANCIATA”, il nuovo singolo già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano esplora le conseguenze emotive di una relazione finita con uno sguardo lucido e consapevole, mettendo a fuoco un atteggiamento sempre più diffuso: difendersi irrigidendosi, chiudendo in modo netto con il passato. Una reazione che appare forte e definitiva, ma che in realtà nasconde fragilità, tentativi vulnerabili di gestire il dolore e di dare forma alle proprie emozioni. È un racconto che si inserisce perfettamente nella poetica di Frah Quintale, capace di trasformare esperienze personali in immagini nitide e universali.
Il tour estivo segue il grande successo di PALAZZETTI ’26, la prima tournée nei palasport dell’artista, che ha registrato il tutto esaurito a Milano, Roma, Napoli e Padova. Una conferma della forza di un progetto che negli anni ha saputo costruire un immaginario riconoscibile, una scrittura autentica e una presenza scenica sempre più matura. Anche per il SUMMER TOUR ’26, Frah Quintale ha curato personalmente tutte le grafiche, dipingendole a mano e confermando la sua natura di artista multidisciplinare.
I brani in scaletta e il successo di "Amor Proprio"
Sul palco troveranno spazio i successi dei lavori precedenti, il nuovo singolo e i brani di “Amor Proprio”, l’album pubblicato il 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia. Il disco racconta un percorso di crescita che nasce da una riflessione intima: la svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi davvero. Con un linguaggio che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile, capace di alternare momenti introspettivi a episodi più leggeri e trascinanti.
Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintale ha fatto dell’evoluzione il suo marchio di fabbrica, mantenendo sempre uno stile distintivo. La sua musica, la sua scrittura e il suo immaginario hanno costruito una visione perfettamente riconoscibile, difficile da etichettare e sempre in movimento. Con quasi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, l’artista continua a portare nuova linfa vitale nella musica italiana, pezzo dopo pezzo, intuizione dopo intuizione.
Il calendario completo delle date
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3 luglio 2026 - Pordenone
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4 luglio 2026 - Alba
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9 luglio 2026 - Brescia
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10 luglio 2026 - Padova
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12 luglio 2026 - Bologna
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15 luglio 2026 - Genova
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17 luglio 2026 - Francavilla al Mare
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19 luglio 2026 - Roma
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21 luglio 2026 - Salerno
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22 luglio 2026 - Cosenza
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23 luglio 2026 - Catania
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25 luglio 2026 - Bari
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27 luglio 2026 - Bagheria
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1° agosto 2026 - Cinquale