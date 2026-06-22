Gabry Ponte e Jovanotti: esce il nuovo singolo DNA

AGI - Manca sempre meno al grande evento “SAN SIRO DANCE 2026”. Dopo lo straordinario successo del brano “Tik Tak”, lanciato lo scorso maggio insieme a Salmo, Gabry Ponte ha annunciato l'uscita di “DNA”, il suo nuovo singolo in collaborazione con Jovanotti, che sarà disponibile a partire dal prossimo 26 giugno.
“DNA” rappresenta l'incontro naturale tra due mondi artistici che hanno tracciato la storia della musica italiana negli ultimi trent'anni. Da un lato troviamo Gabry Ponte, il DJ italiano più ascoltato a livello globale e pioniere nel riempire lo stadio di San Siro. Dall'altro c'è Jovanotti, l'hit-maker che ha rivoluzionato prima la scena urban e poi il pop in Italia. Il brano fonde i beat energici del DJ-producer con la scrittura iconica di Lorenzo Cherubini, creando un pezzo dance travolgente che evoca la libertà dei viaggi estivi.
Il ritorno a San Siro dopo i successi internazionali
Dopo essersi confermato l'artista italiano più ascoltato all’estero secondo i dati Spotify Wrapped, ed essersi esibito all’Arena di Verona per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Gabry Ponte si appresta a riconquistare Milano. Sabato 27 giugno 2026 andrà infatti in scena “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5 (informazioni e biglietti disponibili su www.livenation.it).
L'evento replica lo storico show sold out dello scorso anno, che ha registrato ben 56 mila presenze, consacrandolo nell'élite mondiale dei DJ capaci di riempire uno stadio insieme a giganti come David Guetta, Tiësto, DJ Snake e Alok. Lo spettacolo, co-prodotto da Gekai On Stage e Live Nation, proporrà una scaletta ricca di hit leggendarie e successi recenti.
Una carriera da record: da Sanremo all'Eurovision
Con un palmarès che vanta 3 dischi di Diamante, 51 di Platino, 28 d’Oro e oltre 6 miliardi di stream complessivi, Gabry Ponte ha collezionato traguardi unici, tra cui una nomination ai Grammy nel 2001 con il cult "Blue (Da Ba Dee)" e live nei festival più prestigiosi al mondo, dal Tomorrowland all'Ushuaïa di Ibiza.
Nel recente passato dell'artista spicca anche la pubblicazione a gennaio 2025 di “Tutta L’Italia”, colonna sonora ufficiale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, brano con cui ha successivamente rappresentato la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. Con il nuovo appuntamento a San Siro, il DJ si prepara a trasformare ancora una volta l'anello milanese nella più grande pista da ballo d'Italia.