Johnson Righeira, Tracy Spencer e le star della disco a Gabicce

AGI - Gabicce Monte (Pesaro Urbino) si prepara a trasformarsi nuovamente nel tempio internazionale della disco music. Da giovedì 25 a sabato 27 giugno, la storica piazza Valbruna ospiterà la dodicesima edizione di Disco Diva, il festival che unisce le leggende che hanno fatto la storia del genere ai nuovi protagonisti della scena contemporanea. Organizzata dal Comune di Gabicce Mare con la direzione artistiche di Disco Diva Events, la manifestazione promette tre serate imperdibili all'insegna del claim "Italians do it better".
L’edizione 2026 introduce anche un’esperienza sensoriale pensata per il pubblico: per tutte e tre le serate i clubber saranno accolti dalla fragranza “Disco Diva”, creata appositamente da 5 Naturae di Fano per evocare emozioni, suggestioni del territorio e l’energia della musica disco. Le coreografie saranno curate da Debora Busti, mentre il vocalist ufficiale del festival sarà Mario Rap.
“Tante le novità di questa edizione”, spiega l’art director Cristina Tassinari, “a partire dall’apertura del Festival che quest’anno sarà di giovedì. Il mood della serata è coniugare i grandi maestri della disco con i giovani che si sono affacciati a questo genere musicale. Inoltre, quest’anno la scelta artistica si è basata su una disco europea. Italians do it better! E chi meglio dei nostri artisti è in grado di riportarci all’epoca dell’Italo Disco, oggi al centro di una vera e propria rinascita anche grazie a giovani artisti e dj”.
Il programma delle tre serate: dalla Riviera Adriatica ai grandi miti
La serata inaugurale del 25 giugno sarà dedicata agli artisti legati alla Riviera Adriatica. Ad aprire il festival saranno i Kymono, formazione nata nella nightlife bolognese che fonde black music, funky e disco con le dinamiche della house music suonata interamente dal vivo. Dopo aver attirato l’attenzione di Kapote, direttore artistico dell’etichetta tedesca Toy Tonics, la band ha pubblicato l’album d’esordio “Kymono Sound”, arricchito dalla collaborazione con Alan Sorrenti nel brano inedito “Iceberg”.
Nel corso della serata saliranno sul palco anche Daniele Baldelli, autentica leggenda della consolle e ideatore del celebre “Cosmic Sound”, Tommiboy, raffinato selezionatore musicale e promotore della riscoperta internazionale dell’Italo Disco, Duba, dj e collezionista romagnolo fondatore di Cinedelic Records, e Soul Fingers con Claudio Cavallaro, musicista, produttore e cofondatore del progetto Rockin’1000.
Il 26 giugno sarà invece la serata dedicata alla storia dell’Italo Disco e vedrà come protagonista Johnson Righeira. Dopo il successo mondiale di “Vamos a la Playa” e la consacrazione ottenuta con “L’estate sta finendo”, vincitrice del Festivalbar 1985, Righeira continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili della musica italiana degli anni Ottanta. Sul palco sarà accompagnato dalla band Evolution 80. La stessa serata ospiterà anche Marco Zanardi, in arte Marcorea Malià, figura creativa che dagli anni Settanta attraversa musica, moda, arte e televisione. Prosegue inoltre la collaborazione con Maurizio Monti, protagonista venerdì insieme agli amici di Club Splendore. A completare il programma saranno i dj set di Jim Night e del duo Sparkling Attitude, formato da Nicola Zucchi e Matteo Mussoni, con un viaggio sonoro tra disco, Italo e house dalle forti influenze vintage.
Il gran finale del 27 giugno avrà come protagonista Tracy Spencer, una delle voci più iconiche dell’Italo Disco. Lanciata da Claudio Cecchetto nella metà degli anni Ottanta, conquistò il pubblico con “Run to Me”, brano che nel 1986 raggiunse il vertice delle classifiche italiane. A quarant’anni da quel successo, Tracy Spencer resta una delle interpreti più amate di quell’epoca. Nella stessa serata spicca la presenza di Antonello Difino, storico frontman dei The Creatures, gruppo nato all’interno della celebre discoteca riminese L’Altro Mondo Studios e protagonista negli anni Ottanta con successi come “Maybe One Day” e “Just in the Name of Love”, brani entrati nell’immaginario dell’epoca d’oro dell’Italo Disco.
Sul palco si esibiranno quindi The Creatures Starring Antonello, i Ridillo, storica band che dal 1991 mescola funk, soul, jazz e sonorità afro-brasiliane, e Disco Bambino, dj, produttore e collezionista di vinili considerato uno dei principali ambasciatori della disco culture italiana nel mondo. A chiudere il programma saranno gli Euro Nettuno con Frank & Pappo, protagonisti di un dj set capace di attraversare cumbia, Italo Disco, sonorità afro e grandi classi pop, in un equilibrio perfetto tra ricerca musicale e spirito festoso.
I biglietti sono disponibili sulla piattaforma DICE e sul sito discodiva.it. Anche quest’anno il festival conferma la propria finalità benefica: parte dell’incasso sarà devoluta all’Oasi Felina di Gabicce Mare.