San Marino Rtv inaugura un nuovo studio e si prepara all'arrivo del Papa

AGI - San Marino Rtv, l'Emittente Radiotelevisiva di Stato della Repubblica di San Marino (visibile sul canale 550), prosegue il suo percorso di crescita tecnologica ed editoriale avviato solo un anno e mezzo fa sotto la guida del direttore generale Roberto Sergio. E il banco di prova è programmato il 22 agosto prossimo con la visita pastorale di Papa Leone XIV sul Titano e nella Diocesi di San Marino - Montefeltro, un evento unico e di fondamentale importanza per tutto il territorio.
Vi portiamo all'interno del nuovo studio Tg di San Marino RTV— San Marino RTV (@SanMarino_RTV) June 13, 2026
Segui la DIRETTA: https://t.co/zHAM0OSDpS pic.twitter.com/zIss5KverL
Sarà questa la grande occasione che consentirà a San Marino Rtv di mostrare a tutti i progressi realizzati negli ultimi tempi. Il dg Sergio, intervenuto all'inaugurazione ufficiale del nuovo Studio 2, ha parlato di "qualcosa di incredibile, di straordinario", di uno sforzo organizzativo e tecnologico "titanico". L'emittente, infatti, "sarà host broadcaster", realizzerà "una diretta integrale di 12 ore", servendosi anche di droni, motociclette e tecnologie mobili di ultima generazione così da "garantire a tutti i media internazionali" una copertura completa dell'evento.