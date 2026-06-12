Taylor Swift nella Songwriters Hall of Fame

AGI - Taylor Swift è diventata l'artista più giovane mai inserita nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame, un altro traguardo nella carriera da record della pop star statunitense di 36 anni.
Il record femminile era precedentemente detenuto da Carole Bayer Sager, che aveva 43 anni quando entrò a farvi parte nel 1987.
Stevie Wonder rimane la persona più giovane mai ammessa, a 32 anni nel 1983. Gli artisti diventano eleggibili per la Hall of Fame 20 anni dopo l'uscita del loro primo brano commerciale.
I dodici album di Taylor Swift
Per Swift, questo è stato 'Tim McGraw', pubblicato nel giugno 2006. Il suo successo da allora è stato innegabile: l'artista americana ha registrato 12 album che spaziano tra country, pop e folk, guadagnandosi 14 Grammy Awards negli Stati Uniti, tra cui quattro premi 'Album dell'anno', un record.