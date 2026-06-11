Valentina Nappi: 'Sesso non sia argomento tabù a scuola'

AGI - Venerdì 12 giugno arriva su Prime Video "Ancora più Sexy", il sequel del film di Michela Andreozzi che riporta sullo schermo Diana Del Bufalo nei panni di Maddalena Gentili, alle prese con nuove tragicomiche avventure sentimentali guidata dall'irriverente spirito guida interpretato dalla pornostar Valentina Nappi. Coprodotto da Amazon MGM Studios e Fabula Pictures, il film vede l'arrivo di tre new entry: Mario Ermito, Michele Rosiello e Filippo Bisciglia.
Maddalena 2.0 e crescita personale
Tre anni dopo il primo film, Maddalena è cresciuta e si è evoluta grazie all'incontro con Valentina. "Maddalena sicuramente è cresciuta, nel senso che ha capito un po' di cose. Ha fatto una piccola evoluzione e ci troviamo davanti a una Maddalena 2.0. Devo ammettere che senza Valentina non so dove sarebbe adesso. È troppo divertente interpretarla", ha detto Diana Del Bufalo nell'intervista all'AGI. Valentina Nappi ha spiegato il suo ruolo: "Io direi che alla fine nel secondo rappresento un processo di crescita, più che una coscienza vera e propria".
L'INTERVISTA VIDEO AGI
Educazione sessuale e polemica politica
Valentina Nappi nel film è una sorta di "coscienza" per la protagonista e le dà preziosi consigli per la sua sfera sessuale. Proprio per questo la pornostar, che ultimamente è scesa in piazza con i radicali, incalzata nell'intervista si schiera apertamente contro il ddl Valditara approvato in Senato che ha reso legge il consenso informato: "Io credo che così come la storia e la geografia sono materie dell'obbligo, non sono opzionali, così dovrebbe essere per l'educazione sessuale. Che poi per sessuale si intende anche affettiva, ovviamente".
Le critiche e le domande retoriche
"Chi non vuole che il proprio figlio faccia educazione sessuale? Chi vuole che il proprio figlio contragga malattie sessualmente trasmissibili? Che abbia una vita sentimentale di merda? Che abbia gravidanze indesiderate?", sono le domande retoriche della pornostar.
La posizione della regista
"Queste sono persone ignoranti. E cattive anche, aggiungerei. Perché non vuoi proteggere tuo figlio con l'educazione? Non si capisce", ha sottolineato con una stilettata al ministro dell'Istruzione e del Merito.
Sesso-affettività come materia scolastica
La regista Michela Andreozzi ha sostenuto questa posizione: "Sarebbe molto bello arrivare alla sesso-affettività, comprendere i segnali che il nostro corpo ci manda quando siamo in relazione all'altro: i segnali di pericolo, i segnali di comfort, i segnali di pace, di affetto. E sarebbe molto bello che questa fosse una materia scolastica, ma pare che sia molto difficile nel nostro paese".
Il partner perfetto non esiste
Uno dei messaggi centrali del film è che il partner perfetto non esiste. Su questo le due attrici hanno visioni differenti. "Per me esiste eccome", ha affermato Diana Del Bufalo. Valentina Nappi ha però precisato: "Secondo me il partner perfetto lo devi costruire. Nel senso che non puoi aspettarti di trovare l'incontro perfetto senza lavorare su te stesso. La perfezione è un processo, quindi ci devi lavorare".
Due uomini per Maddalena
Nel film Maddalena si trova divisa tra due uomini molto diversi: Vanni, l'intellettuale sicuro, e Bruno, il giardiniere istintivo. "Bruno e Vanni rappresentano le due versioni di Maddalena. C'è una frase molto bella nel film dove si dice 'nessuno completa nessuno'. Effettivamente non c'è un'altra metà della mela, ci completiamo da soli", ha spiegato Mario Ermito. Michele Rosiello ha aggiunto: "Vanni è il compagno ideale. Probabilmente lui è convinto di esserlo, e probabilmente lo è; il problema è che lui si ferma lì. L'amore va coltivato tutti i giorni, perché se no appassisce".