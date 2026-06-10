Milo Infante lascia Rai e passa a Mediaset

AGI - La Rai comunica che "si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l'attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l'azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale". È quanto si legge in una nota di Viale Mazzini.
Milo Infante ha condotto, con buoni ascolti, su Rai 2 il programma di approfondimento 'Ore 14' e 'Ore 14 sera'. Milo Infante entra a far parte del Gruppo Mediaset. Giornalista, autore e conduttore tra i professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana, Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi.
Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news di Mediaset. Lo rende noto un comunicato di Mediaset.
Le parole di Milo Infante
"Mediaset per me è un punto di arrivo - spiega Infante - ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee".