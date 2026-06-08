Madonna, il film che anticipa l'album 'Confessions II'

AGI – Più che un videoclip è un vero e proprio film, un corto lungo oltre 10 minuti quello che pubblica oggi Madonna su YouTube con alcune anticipazioni del nuovo album ‘Confessions II’ in uscita il 3 luglio per la Warner Records. Nel video oltre alla cantante e attrice anche anche alcune comparse d’eccezione, tra cui l’attore Benedict Cumberbatch, la cantante Kate Moss, l’attrice Julia Garner e la figlia Lourdes Leon.
Presenti anche volti noti della scena musicale come Sabrina Carpenter - con cui Madonna duetta sulle note della loro canzone ‘Bring Your Love’ - e Feid. ‘Confessions II’ (noto anche come ‘Confessions on a Dance Floor: Part II’) è il quindicesimo album in studio di Madonna.
Concepito come sequel di ‘Confessions on a Dance Floor’ del 2005, l'album prosegue l'esplorazione di Madonna nel campo della musica dance ed elettronica. Nel disco la cantante e autrice statunitense ha collaborato nuovamente con il produttore Stuart Price, che ha co-scritto e prodotto l'album originale. ‘Confessions II’ è stato preceduto dal singolo promozionale ‘I Feel So Free’ e dal singolo ufficiale ‘Bring Your Love’, in collaborazione con Sabrina Carpenter.
Il ritorno alla Warner Records
Nel settembre 2025, Madonna ha annunciato il ritorno alla sua etichetta discografica originale di oltre 25 anni, la Warner Records, con il seguito di ‘Confessions on a Dance Floor’. Su Instagram, ha scritto: "Quasi due decenni dopo – E mi sento a casa con la Warner Records! Ritorno alla musica, ritorno alla pista da ballo, ritorno dove tutto è iniziato! COADF - P. 2, 2026". I dirigenti della Warner Tom Corson e Aaron Bay-Schuck si sono congratulati per il suo ritorno, descrivendo Madonna come un'innovatrice culturale.