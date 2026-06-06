Vasco Rossi annuncia: 'Il mio giubileo a Roma nel 2027'

AGI - Vasco Rossi nella Città eterna per il suo giubileo: il rito collettivo per 500mila adepti si celebrerà nel 2027. Sarà infatti Roma la città prescelta, la prossima primavera, per celebrare quello che è stato ribattezzato il Giubileo di Vasco, e aprirà le porte delle sue location più prestigiose. L’annuncio dell’iniziativa è stato dato dallo stesso rocker di Zocca con un post, senza scendere nei dettagli.
Vasco Rossi: "Un evento epocale per 500mila persone"
“Sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il ‘Giubileo di Vasco’. La Capitale, la Città Eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni”, annuncia Vasco sui social aggiungendo che tra gli appuntamenti in programma “ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone”.
"Una vera e propria festa nazionale"
Insomma “una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri, che accompagnerà il pubblico per diversi mesi”, anticipa il rocker. “Il gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero: sotto il palco, con il tradizionale appuntamento Live con Vasco”.
Dieci concerti allo stadio Olimpico
In particolare, secondo alcune indiscrezioni anticipate da “Il Messaggero”, l’evento sarebbe costituito da una serie di 10 concerti che si terrebbero allo Stadio Olimpico, per festeggiare 50 anni di carriera del Blasco.
Roma sarà quindi il cuore delle celebrazioni dedicate a un cantante che continua a unire ed emozionare intere generazioni.
I concerti a Rimini e a Ferrara
Intanto il popolo del Blasco si scalda con i concerti della stagione 2026. Gli ultimi a Ferrara (venerdì e sabato) e a Rimini (il 30 maggio). Una scaletta con tanti successi degli anni '80, tra cui l'intramontabile "Vita spericolata". Tre generazioni a cantare. Il palco è il suo tempio. E Vasco va sempre al massimo.