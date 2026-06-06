Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno a Manhattan

AGI - La pop star Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce hanno in programma di sposarsi a Midtown Manhattan. Lo riporta il sito di gossip americano TMZ.
L'evento, la cui data del 3 luglio era già trapelata, si terrà dunque "nel cuore di Manhattan", ha dichiarato a TMZ una fonte a conoscenza diretta dei fatti.
Midtown Manhattan ospita numerose location iconiche tra cui si ipotizza la scelta, come il Madison Square Garden, dove Swift si è esibita in numerosi concerti nel corso della sua carriera.
Altre location che la coppia potrebbe prendere in considerazione includono Central Park, il complesso del Rockefeller Center, la Radio City Music Hall in stile art déco o la New York Public Library, aggiunge l'articolo.
Il sito aveva rivelato a maggio che Swift aveva personalmente chiamato i suoi invitati per comunicare loro la data del matrimonio, e ora una fonte ha indicato che la cantante ha fornito ulteriori dettagli tramite SMS, ma la coppia mantiene ancora segreta la location.
Questa settimana, il Commissario di Polizia di New York Jessica Tisch, intervenendo a un'udienza locale, ha discusso del budget del dipartimento per diversi eventi di grande portata e ha menzionato il matrimonio di Taylor Swift, pur precisando subito che si trattava di uno scherzo.
Le nozze, soggette a rigidi accordi di riservatezza, giungono al termine di una relazione di due anni in cui la coppia ha condiviso il proprio amore in tutto il mondo, e rappresentano il culmine del fidanzamento annunciato su Instagram nell'agosto del 2025.
La lista degli invitati è compresa tra 150 e 200 persone, tra cui familiari, amici e musicisti, tra cui celebrità come Selena Gomez, Zoë Kravitz e Gigi Hadid, oltre al giocatore di baseball Patrick Mahomes e ad Andy Reid, allenatore dei Kansas City Royals, la squadra in cui gioca Kelce, secondo quanto riportato dal New York Post.
Swift possiede una proprietà nel quartiere di Tribeca a Manhattan e trascorre molto tempo in città, dove spesso organizza eventi con altre celebrità, con grande gioia dei paparazzi che la seguono.