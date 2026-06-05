Cremonini in tour, debutto al Circo Massimo

L a grande attesa sta per finire. Inizia domani dal Circo Massimo (21.15) il "Cremonini live 26". Il tour di uno tra i solisti più amati della musica pop prevede il 7 giugno il bis a Roma, sempre al Circo Massimo; il 10 giugno a Milano presso l'ippodromo Snai La Maura; il 13 a Imola presso l'autodromo Dino ed Enzo Ferrari; ultima tappa a Firenze alla Visarno Arena. Sei appuntamenti nei più importanti scenari italiani, che confermano Cesare Cremonini come uno dei protagonisti assoluti della musica live italiana, dopo il trionfale tour negli stadi del 2025. Quasi 1 milione di spettatori in meno di un anno e oltre 350 mila persone attese da tutta Italia per questi sei concerti: numeri che raccontano il successo di un artista. È sicuramente uno dei pochissimi artisti in Italia a scegliere di portare un tour di più date nei green field, eventi costruiti in spazi pensati per accogliere decine di migliaia di persone. Luoghi non casuali che creano nel pubblico un trasporto emotivo unico.
I grandi spazi e la forza dell'identità di Cremonini
Questi spazi storicamente appartengono ai grandi festival, dove la forza attrattiva è sostenuta da line-up ricche di artisti. Nel caso di Cremonini, invece, è la sua identità artistica a sostenere, da sola, quella stessa capacità di aggregazione.
Un rapporto profondo con il pubblico
Negli anni ha costruito un rapporto sempre più profondo e trasversale con il pubblico, che non sceglie più semplicemente un concerto, ma sceglie di riconoscersi dentro un immaginario, dentro un linguaggio, dentro un’esperienza collettiva, trasformando il live in un appuntamento imprescindibile.
Venticinque anni di carriera e successi
Un risultato costruito in oltre venticinque anni di carriera. Dall’esordio giovanissimo fino ai grandi live degli ultimi anni, il repertorio di Cremonini ha continuato ad accumulare hit, successi radiofonici e canzoni diventate parte dell’immaginario comune di più generazioni.
Evoluzione e continuità artistica
Nel corso di questo lungo periodo artistico, Cremonini ha attraversato generazioni, linguaggi e stagioni della musica italiana senza mai smettere di evolversi. È questa traiettoria, unica per continuità e crescita, che oggi lo colloca tra gli artisti capaci di trasformare il concerto in un evento culturale prima ancora che musicale.
Lo spettacolo di Cremonini live26
Sul palco del "Cremonini live26" lo vedremo alternarsi tra sassofono, sua nuova passione musicale, fisarmonica, pianoforte e chitarra, accompagnato da una band che cresce insieme alla sua visione artistica, sempre più ambiziosa e internazionale e con una scaletta costruita come celebrazione di un percorso artistico e performativo unico nel panorama italiano.
Uno sguardo alle nuove sfide
Uno spettacolo che guarda già oltre e che lascia intravedere nuove sfide artistiche, verso cui Cremonini continua a spingersi senza mai fermarsi.