Tg3 Linea Notte, nuovo record di ascolti

AGI - Nuovo record di ascolti per Tg3 Linea Notte, che nella puntata andata in onda ieri sera ha raggiunto 532.000 spettatori con uno share del 9,5%, segnando il miglior risultato per la trasmissione.
Il programma, condotto da Ilaria Capitani, ha dedicato ampio spazio ai principali temi dell'attualità politica, economica e internazionale, offrendo approfondimenti e analisi attraverso il contributo di ospiti di primo piano del giornalismo italiano.
In studio sono intervenute la direttrice dell'AGI Rita Lofano, Giovanna Botteri e Agnese Pini, che hanno contribuito al dibattito con analisi e commenti sui temi piu' rilevanti della giornata.
Un traguardo significativo per la squadra di Tg3 Linea Notte, che consolida cosi' il proprio ruolo nell'offerta informativa della seconda serata Rai.