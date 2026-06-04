Tg3 Linea Notte, nuovo record di ascolti
Tg3 Linea Notte, nuovo record di ascolti per il programma condotto da Ilaria Capitani
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Tg3 Linea Notte, nuovo record di ascolti per il programma condotto da Ilaria Capitani

Con 532.000 spettatori e uno share del 9,5% raggiunto il miglior risultato per la trasmissione
Ilaria Capitani
Ilaria Capitani
rai tg3 linea notte rita lofano
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AGI - Nuovo record di ascolti per Tg3 Linea Notte, che nella puntata andata in onda ieri sera ha raggiunto 532.000 spettatori con uno share del 9,5%, segnando il miglior risultato per la trasmissione.
Il programma, condotto da Ilaria Capitani, ha dedicato ampio spazio ai principali temi dell'attualità politica, economica e internazionale, offrendo approfondimenti e analisi attraverso il contributo di ospiti di primo piano del giornalismo italiano.
In studio sono intervenute la direttrice dell'AGI Rita Lofano, Giovanna Botteri e Agnese Pini, che hanno contribuito al dibattito con analisi e commenti sui temi piu' rilevanti della giornata.
Un traguardo significativo per la squadra di Tg3 Linea Notte, che consolida cosi' il proprio ruolo nell'offerta informativa della seconda serata Rai.

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