Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anni
Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anni
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Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anni

Satrapi sarebbe “morta di dolore” poco più di un anno dopo la scomparsa del marito, Mattias Ripa
Marjane Satrapi
Afp - Marjane Satrapi
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AGI - L'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata famosa in tutto il mondo grazie alla graphic novel e al film "Persepolis", è morta all'età di 56 anni, come appreso dall'AFP da un membro della sua cerchia ristretta.

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"Marjane Satrapi è morta di dolore poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita", ha dichiarato la fonte.

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Satrapi, il cui marito (produttore, attore e sceneggiatore) è morto l'8 aprile 2025, ha raggiunto la fama internazionale con "Persepolis", un'autobiografia grafica che racconta la sua infanzia in Iran durante la rivoluzione islamica, e che è stata adattata al cinema nel 2007.

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