Kinski: 'Via mie scene di nudo a 13 anni'. Wenders ritira film

AGI – Ci sono voluti più di 50 anni a Nastassja Kinski per vincere la sua battaglia: Wim Wenders ha deciso di ritirare 'Falso movimento', il film del 1975 in cui l'attrice all'epoca tredicenne compariva a seno nudo. Lo ha annunciato la fondazione Wim Wenders in una nota pubblicata da Die Welt.
"È stato chiesto ai partner di streaming, TV e distribuzione di non rendere il film accessibile pubblicamente", si legge nella nota. Non solo, Wenders si è anche scusato con Kinski. "Come unico responsabile di 'Falso movimento' all'epoca, capisco che Nastassja Kinski avrebbe dovuto essere protetta meglio in quel momento. Per questo mi scuso con te, Nastassja, senza se e senza ma", ha dichiarato.
Le accuse di Nastassja Kinski
Pochi giorni fa Kinski, che oggi ha 65 anni, ha raccontato al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung di aver cercato invano per anni di convincere Wenders a togliere quella scena. "Era il mio primo film, lui era il mio primo regista e non mi ha protetta", ha detto l'attrice, figlia di un grande del cinema tedesco, Klaus Kinski. "Anche se, a 13 anni, non capivo ancora molto, mi ero resa conto che non era normale", ha spiegato.
Il dialogo sul cinema controverso
La Wim Wenders Foundation ora avvierà un "ampio dialogo" con le istituzioni cinematografiche tedesche per trovare "metodi adeguati di trattamento per opere cinematografiche controverse del ventesimo secolo", ha riferito il regista. "Renderemo disponibile il film solo una volta completato questo processo, anche se ci vorrà molto tempo, e quando saremo in grado di presentare una soluzione accettata da tutte le parti, inclusa Nastassja Kinski", ha assicurato.