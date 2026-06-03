Pienza: un emporio di libri nella Città ideale, il programma

AGI - Andrà in scena dal 5 al 7 giugno la XIV edizione dell’Emporio Letterario di Pienza, festival dedicato al mondo dei libri, dell'editoria e del giornalismo promosso dall'Associazione Culturale Compagnia del Teatro - Caffeina Eventi in collaborazione con il Comune del borgo rinascimentale della Val d'Orcia.
Pienza ospita il festival letterario
Per tutto il prossimo fine settimana, la cosiddetta ‘Città ideale’ voluta da Papa Pio II ospiterà scrittori, giornalisti e protagonisti della vita culturale nell’anno in cui ricorre il trentesimo anniversario dell’iscrizione del suo centro storico - progettato da Bernardo Rossellino - nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO.
Riconoscimento alla giornalista Lucia Goracci
Per celebrare l’occasione, domenica 7 giugno la giornalista RAI Lucia Goracci - che chiuderà la manifestazione con l’incontro Professioni: la corrispondente di guerra - riceverà un riconoscimento “per l’impegno e la professionalità mostrati nel suo lavoro di inviata nelle zone di conflitto, con l’ideale perseguimento delle proposte di pace e contro la guerra”.
Video presentazione del direttore Giorgio Renzetti
Il programma e gli autori
Intrecciando narrativa, saggistica, giornalismo, fumetto e racconto civile, il programma dell’Emporio 2026 troverà spazio tra i cortili dei palazzi storici, Piazza Pio II e il borgo di Monticchiello, dando voce ad autrici e autori legati a generi e linguaggi diversi, come Mauro Covacich, Aurelio Picca, Gherardo Colombo, Roberto Costantini, Fausto Bertinotti, Gaja Cenciarelli, Gianni Riotta, Veronica De Romanis, Giorgio Nisini e altri.
Programma su: https://www.caffeinafestival.it/emporio-letterario/
Il curatore dell'edizione
Giorgio Renzetti, sessantaquattro anni, giornalista dal 1989, collabora con le scuole di Viterbo e l'Università degli Studi della Tuscia. Oltre a presentare, e leggere, molti libri, cura eventi e festival letterari. Con l’edizione 2026, sono quattordici quelli realizzati per l'Emporio Letterario di Pienza.