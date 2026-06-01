Achille Lauro illumina con i droni il cielo dei Power Hits

AGI - È stato Achille Lauro il re indiscusso della serata. Quando, poco prima della mezzanotte, è salito sul palco della Centrale del Foro Italico, il Power Hits Estate di RTL ha trovato il suo momento più emozionante. Con "Comuni Immortali" aveva già tenuto tutto il pubblico in pugno, ma è stata "Amor", dedicata a Roma, a regalare l’immagine della notte: un volo di droni che ha disegnato nel cielo gli archi del Colosseo e di altri monumenti della Capitale, trasformando il concerto in qualcosa di irripetibile.
Eppure il Foro Italico aveva già vissuto ore di grande musica. Ad aprire le danze, poco dopo le 21, ci aveva pensato Gabry Ponte con Salmo tra fuochi e fumogeni sulle note di "Tik Tak". Poi Tommaso Paradiso con il romanticismo di "I Romantici" e Giorgia con il suo medley tra "Golpe", "Il Mio Giorno Migliore" e "La Cura per Me". Biagio Antonacci ha regalato una delle esibizioni più riuscite della prima parte, trascinando il pubblico con i suoi intramontabili classici "Non Vivo più Senza Te", "You & Me" e "Sognami" in un medley che ha fatto cantare tutto il Foro Italico a squarciagola. Stessa intensità per Ditonellapiaga, che con "Che Fastidio!" ha dimostrato ancora una volta di essere una delle voci più originali del panorama italiano, e per Francesco Gabbani, trascinante con "Summer Funk".
Esibizioni della prima parte
A metà serata è arrivata la carica irresistibile di Emma, potente e viscerale con "Vacci Piano" e "L’Amore Non Mi Basta", in una delle performance vocalmente più forti della notte. Subito dopo, i The Kolors hanno tenuto il palco con una delle esibizioni più longeve, tra "Rolling Stones", "Karma", "Tu Con Chi Fai l’Amore" e "Italodisco", prima di tornare con Serena Brancale e Merk & Kremont per "Partenope", il nuovo singolo che sta già scalando le classifiche estive. Momento corale anche con Serena Brancale, Levante e Delia in "Al Mio Paese", una delle canzoni più fresche e sorprendenti della serata. Blanco ha stupito con "Los Angeles" affiancato da un quartetto d’archi, mentre Elettra Lamborghini ha scatenato la folla con "Bam Bam Bambina" e J-Ax ha fatto cantare tutti con "Hippy Ya Yo".
Seconda parte tra indie e urban
Nella seconda parte spazio alla scena indie e urban con Bresh e la sua "Da Dio", Fulminacci con "Maledetto Me", Ernia con "Berlino" e "Fellini" in compagnia di Kid Yugi, che poi ha chiuso con la sua "Amélie". Noemi ha incantato con "Tu Cosa Fai Questa Sera" per la prima volta cantata live, Arisa ha emozionato con la delicata "Rugiada" e Nayt ha tenuto alta la tensione con "Forte". Gigi D’Alessio ha regalato uno dei momenti più caldi e partecipati della serata: dopo aver presentato il nuovo singolo "Un Selfie con la Vita", il re di Napoli ha fatto esplodere il Foro Italico con un medley di grandi successi che ha travolto il pubblico, da "Un Nuovo Bacio" a "Non Mollare Mai", con tutta l’arena a cantare in coro ogni parola.
Finale e grandi protagonisti
Grandissima accoglienza per Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo, che ha emozionato con "Per Sempre Sì" prima di presentare la sua nuova "Poesia". Una delle sorprese più riuscite è stata Irama, sceso dagli spalti tra il pubblico prima di raggiungere il palco per "Cabana", in un momento di puro contatto con la folla. Gaia ha chiuso la sua parentesi con la sensuale "Bossa Nostra", mentre Geolier ha fatto esplodere il Foro Italico con "Canzone d’Amore" e Annalisa ha trascinato tutti con "Canzone Estiva". Delirio anche per i Pinguini Tattici Nucleari, a testimonianza della straordinaria varietà musicale di una serata che ha attraversato generi ed emozioni senza mai perdere energia. La chiusura affidata a Samurai Jay con la sua "Flamenco Paranoia" e il tormentone di Sanremo "Ossessione" è stata la calda chiusura a mezzanotte e mezza di oltre 3 ore di grande maratona musicale. RTL ha costruito uno spettacolo che il Foro Italico difficilmente dimenticherà.