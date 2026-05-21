Gabry Ponte e Salmo: esce il nuovo singolo 'TIK TAK'

AGI - In attesa di infiammare nuovamente il Meazza con “SAN SIRO DANCE 2026”, Gabry Ponte annuncia l'uscita di “TIK TAK”, il nuovo singolo in collaborazione con il rapper Salmo, disponibile da venerdì 29 maggio.
Più che una semplice collaborazione, il brano è un vero e proprio "glitch nella matrice", nato in studio dall'incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti. Da un lato c'è l'universo sonoro di Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori; dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. “TIK TAK” si propone così come un'anomalia di sistema: una miscela esplosiva dove la cassa dritta dei festival sposa un'attitudine hardcore. Se i nomi dei due artisti attirano l'attenzione, il pezzo è l'easter egg che non ti aspetti, pronto a resettare gli standard della scena musicale italiana.
Il grande ritorno a San Siro
L'annuncio arriva dopo una stagione straordinaria per Gabry Ponte, incoronato da Spotify Wrapped 2025 come il DJ-producer italiano più ascoltato al mondo (e secondo artista italiano in assoluto all'estero), reduce dalla performance all'Arena di Verona per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Il produttore tornerà a trasformare la scala del calcio nella più grande pista da ballo d'Italia sabato 27 giugno 2026 con “SAN SIRO DANCE 2026” (powered by RTL 102.5). I biglietti e le info sono disponibili su www.livenation.it, ed è possibile scaricare il video dell'annuncio tramite il link dedicato.
Un successo da record
Con lo storico live dello scorso anno, Gabry Ponte è entrato di diritto nell'élite mondiale dei DJ capaci di riempire uno stadio con un intero show da headliner, unendosi a giganti come Tiesto, David Guetta, DJ Snake e Alok.
Il suo palmarès, d'altronde, parla da sé:
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Certificazioni: 3 dischi di Diamante, 51 di Platino e 28 d'Oro.
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Streaming: Oltre 6 miliardi di riproduzioni complessive.
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Riconoscimenti: Una nomination ai Grammy nel 2001 con "Blue (Da Ba Dee)" (Best Dance Recording).
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Collaborazioni internazionali: Tiesto, Steve Aoki, Pitbull, Sean Paul, Train e molti altri.
Anche l'attività live dell'ultimo periodo è stata intensissima, con set nei festival più prestigiosi del pianeta (Tomorrowland, Tomorrowland Brasil, Moon & Stars Festival) e in palcoscenici leggendari come il Circo Massimo di Roma e l'Ushuaia di Ibiza, senza dimenticare il tour delle arene italiane nel 2024,.
Tra i traguardi più recenti spicca inoltre la pubblicazione, a gennaio 2025, di “Tutta L’Italia”, colonna sonora ufficiale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, brano con cui ha anche rappresentato la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Ora, dopo il tutto esaurito dello scorso giugno, l'artista è pronto a replicare la magia con "SAN SIRO DANCE 2026".