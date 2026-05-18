Lorenzo vince 'Amici', chi è il cantante veronese

AGI - Lorenzo Salvetti è il vincitore della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante e polistrumentista veronese, 18 anni, ha conquistato il titolo al termine della finale del talent show condotto da Maria De Filippi, aggiudicandosi un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. In finale ha superato Alessio, a cui è andato invece il riconoscimento per la categoria danza.
Chi è Lorenzo Salvetti
Originario della provincia di Verona e nato nel 2008, Salvetti arriva al successo televisivo dopo un percorso costruito tra studio musicale e prime esperienze sul piccolo schermo. Frequenta il liceo musicale, studia pianoforte e canto e ha partecipato a cori di canto antico, formazione che ha contribuito a definire il suo stile interpretativo, improntato a un cantautorato intimista e melodico.
Cresciuto in una famiglia appassionata di musica – il fratello maggiore è batterista – ha più volte raccontato di considerare la musica una parte essenziale della propria vita.
Il tentativo con X Factor
Prima dell’approdo ad “Amici”, Lorenzo Salvetti si era già fatto conoscere dal pubblico televisivo partecipando a X Factor Italia, dove era arrivato fino alla finale classificandosi quarto. Durante il talent aveva colpito giudici e pubblico con brani di artisti come Cesare Cremonini e Riccardo Cocciante, entrando nella squadra di Achille Lauro, che ne aveva valorizzato la sensibilità artistica e la presenza al pianoforte.
La svolta con Amici
Il passaggio da “X Factor” ad “Amici” ha rappresentato per Salvetti un momento di consolidamento artistico. Entrato nella scuola di Canale 5 come uno degli allievi più giovani dell’edizione, il cantante ha lavorato sulla propria identità musicale e autorale, distinguendosi per uno stile misurato e fortemente emotivo. Tra gli elementi che hanno contribuito alla sua popolarità anche gli inediti presentati durante il percorso televisivo e la crescente presenza sui social, dove condivide cover, momenti di studio e aggiornamenti legati alla sua carriera musicale.
Nel corso del Serale di “Amici 25”, Salvetti si è imposto come uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico, ottenendo anche il Premio Spotify Singles durante il programma. La vittoria finale conferma il percorso di crescita di uno dei volti emergenti della nuova scena pop italiana, capace di passare nel giro di pochi anni dalle audizioni dei talent show al successo in prima serata su Mediase