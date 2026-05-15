Mondiali: Madonna, Shakira e i Bts nello show della finale

AGI - Shakira, Madonna e la band K-pop BTS saranno le stelle dello spettacolo dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo 2026, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.
Shakira, Madonna e Bts star dei Mondiali
L'annuncio è stato dato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, durante l'evento Global Citizen NOW a New York, definendo l'appuntamento come "il palcoscenico più grande della storia".
Lo show, ispirato al modello del Super Bowl NFL, sarà curato da Chris Martin, frontman dei Coldplay, e prodotto dalla piattaforma Global Citizen.
Il fondo per l'educazione alla cittadinanza globale
L'iniziativa punta a sostenere il Fondo per l'educazione alla cittadinanza globale della FIFA, con l'obiettivo di raccogliere 100 milioni di dollari.
L'inno ufficiale di Shakira
Shakira, presente alla presentazione, ha confermato che interpreterà l'inno ufficiale del torneo, intitolato "Dai Dai", e che devolverà l'integralità dei profitti del brano al fondo per l'istruzione infantile.
Cerimonie di apertura in tre città
La FIFA ha inoltre confermato che il torneo, il primo a 48 squadre, sarà inaugurato da cerimonie decentralizzate l'11 giugno: a Città del Messico si esibiranno Belinda, J Balvin e Maná, seguiti il giorno successivo da Katy Perry e Anitta a Los Angeles, mentre Alanis Morissette e Michael Bublé saranno protagonisti a Toronto.
Restano da chiarire i dettagli sulla durata della pausa della finale, che potrebbe superare i tempi standard di una partita di calcio.