John Travolta premiato a Cannes: Palma d’Oro d’onore
John Travolta premiato a Cannes: Palma d’Oro d’onore
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John Travolta premiato a Cannes: Palma d’Oro d’onore

A consegnargli il premio è stato il direttore del festival Thierry Frémaux, che ha sottolineato il valore della carriera dell’icona di “Pulp Fiction” e “Grease”
John Travolta ha ricevuto una Palma d'Oro d'onore
Afp - John Travolta ha ricevuto una Palma d'Oro d'onore
john travolta festival di cannes
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AGI - Al festival di Cannes, poco prima della proiezione fuori concorso del suo debutto alla regia, la star americana John Travolta ha ricevuto una Palma d'Oro d'onore.

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"I film che ho amato di più nella mia vita sono sempre stati vincitori della Palma d'Oro. Non ci posso credere, è più di un Oscar", ha dichiarato la star di "Pulp Fiction" e "Grease" ricevendo il premio dal direttore del festival, Thierry Frémaux.

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