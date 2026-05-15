John Travolta premiato a Cannes: Palma d’Oro d’onore
A consegnargli il premio è stato il direttore del festival Thierry Frémaux, che ha sottolineato il valore della carriera dell’icona di “Pulp Fiction” e “Grease”
AGI - Al festival di Cannes, poco prima della proiezione fuori concorso del suo debutto alla regia, la star americana John Travolta ha ricevuto una Palma d'Oro d'onore.
"I film che ho amato di più nella mia vita sono sempre stati vincitori della Palma d'Oro. Non ci posso credere, è più di un Oscar", ha dichiarato la star di "Pulp Fiction" e "Grease" ricevendo il premio dal direttore del festival, Thierry Frémaux.