Gloria Gaynor in concerto a Napoli

AGI - Gloria Gaynor arriverà a Napoli a fine giugno per un concerto esclusivo con l’orchestra del Teatro di San Carlo. Sarà l’Arena Flegrea, nel capoluogo partenopeo, la più grande arena all’aperto del Sud Italia a ospitare l’evento che vede protagonista la leggendaria cantante statunitense accompagnata dai musicisti dell’orchestra diretta da Maurizio Agostini.
"Legendary Night" Grammy Award Winner - Ms. Gloria Gaynor & Orchestra del Teatro di San Carlo è una produzione che segna anche il ritorno all’Arena Flegrea dell’orchestra del Massimo napoletano, con un’esibizione inedita al fianco della regina della discomusic.
Il concerto del 27 giugno
Il concerto, programmato per il prossimo 27 giugno, sancisce anche l’inizio di una collaborazione duratura tra l’arena realizzata nel 1940, come sede estiva del Teatro di San Carlo inaugurata nel 1952, e il più antico teatro lirico d’Europa.
Uno spettacolo unico per Napoli
Gloria Gaynor, dopo aver scalato le classifiche di tutto il mondo con brani che segnano la storia internazionale della musica, come "I Will Survive", e aver vinto 2 Grammy, a Napoli darà vita a uno spettacolo realizzato per la città. Sarà un unico live per una sola notte, secondo quanto spiegato oggi durante la presentazione dell’evento nella Sala degli Specchi del San Carlo.
La visione del Teatro di San Carlo
"Con questo spettacolo il Teatro San Carlo inaugura un percorso di concerti ed eventi all’aperto che segnano l’avvio di una nuova dimensione internazionale della nostra attività – spiega il sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo, Fulvio Adamo Macciardi – anche attraverso tournée all’estero. Crediamo in una cultura accessibile, dinamica e capace di dialogare con comunità diverse. Portare la musica fuori dai teatri significa ampliare l’esperienza artistica, renderla inclusiva e partecipata, valorizzando al tempo stesso il territorio e aprendoci a una dimensione globale".
Una sfida culturale e identitaria
"Questa è per noi una sfida strategica e identitaria: fare della cultura un motore di incontro internazionale e di crescita condivisa", aggiunge Macciardi.
La collaborazione con l’Arena Flegrea
"Napoli oggi è una capitale culturale globale. Una città osservata dal mondo per la sua creatività, la sua energia, la sua capacità di produrre bellezza. Ed è fondamentale che le sue grandi istituzioni culturali lavorino insieme, facendo rete, mettendo a sistema competenze, storie e visioni. Questa collaborazione – dice Mario Floro Flores, amministratore delegato de l’Arena Flegrea – nasce proprio da questa convinzione. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un segnale forte".
Una visione moderna della cultura
"Portare un’artista come Gloria Gaynor insieme all’Orchestra del San Carlo all’Arena Flegrea significa anche affermare una visione moderna della cultura: accessibile, trasversale, internazionale, ma sempre radicata nella qualità".