Sony acquisisce brani di Recognition: 45.000 canzoni

AGI - La Sony ha annunciato un accordo per l'acquisizione dei diritti sull'intero catalogo musicale di Recognition Music Group, di proprietà del fondo Blackstone, che comprende 45.000 brani di artisti come Beyoncé, Bon Jovi, Leonard Cohen e Mariah Carey, tra gli altri.
La società non ha rivelato il prezzo della transazione e ha dichiarato che l'accordo è "soggetto alle consuete condizioni di chiusura", in un comunicato stampa. Secondo il Financial Times, l'operazione ha un valore di quasi 4 miliardi di dollari (circa 3,4 miliardi di euro).
"Siamo incredibilmente orgogliosi ed entusiasti di rappresentare questo straordinario catalogo, che comprende molti dei più grandi successi della storia del pop, attraverso questa acquisizione storica", ha dichiarato Rob Stringer, presidente di Sony Music Group.
I brani acquisiti
Tra le 45.000 canzoni di Recognition che entreranno a far parte del catalogo Sony figurano classici del pop come "Hallelujah" di Leonard Cohen, "All I want for christmas is you" di Mariah Carey, "Don't Stop Believin'" dei Journey e "Livin' on a prayer" dei Bon Jovi.
L'accordo è stato raggiunto in collaborazione con il fondo sovrano di Singapore, GIC, con il quale Sony aveva annunciato una partnership all'inizio di quest'anno per l'acquisizione dei diritti musicali.
Blackstone e i suoi artisti
Il fondo di investimento statunitense Blackstone, noto per i suoi acquisti di immobili e infrastrutture in paesi come la Spagna, possiede i repertori di Shakira e dei Red Hot Chili Peppers, tra le altre icone della musica.