'Gloria' di Umberto Tozzi diventa un musical

AGI - E alla fine "Gloria", la famosa hit di Umberto Tozzi, diventa un musical. A ottobre, nei teatri italiani approda un’opera che celebra il repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, Umberto Tozzi, che ne firma anche la direzione musicale. Il via a Milano, il 23 ottobre al Teatro Arcimboldi.
"Gloria – Il Musical" è una storia originale, costruita sulle note del grande successo dell’artista. Un brano che ha varcato i confini italiani, volando oltre oceano attraverso la voce di Laura Branigan che lo ha condotto nelle vette più alte delle classifiche, diventa ora il motore narrativo di uno spettacolo capace di parlare a un pubblico multigenerazionale.
I casting e la scelta di Gloria
Si sta concludendo la fase clou dei casting, gestiti con grande cura e attenzione da Umberto Tozzi e dalla produzione GoldenStar AM S.r.l., con l’obiettivo di valorizzare e scoprire nuovi talenti: sono state più di 2.000 le candidature complessive per tutti i ruoli e oltre 1.000 artiste per il ruolo di Gloria.
La protagonista Valeria Mancini
E alla fine Gloria è stata trovata: sarà Valeria Mancini, 24enne di Foligno, in provincia di Perugia. "Seguire i casting è stato un lavoro molto stimolante: ho visto tanti talenti davvero preparati e il numero di candidati che si sono proposti è straordinario - afferma Umberto Tozzi -. Di Valeria mi ha colpito subito l’autenticità, la personalità e la presenza scenica, oltre alla sua vocalità".
Il personaggio di Gloria
Valeria Mancini sarà l’interprete, la protagonista Gloria. "Essere stata scelta per questo ruolo è per me un grandissimo onore e anche una responsabilità che mi spinge a dare il meglio di me. Interpretare Gloria mi emoziona anche perché, per la prima volta, il personaggio impresso nell’immaginario di tantissimi grazie alla hit di Umberto Tozzi avrà un volto".
La trama del musical
Gloria è una giovane donna talentuosa e determinata con un grande sogno: diventare una cantante. Il suo progetto di vita si scontra con quello del padre, desideroso di vederla impiegata nell’azienda di famiglia. In contrasto con le sue visioni e guidata dall’amore per la musica, Gloria decide di allontanarsi dalle sue origini per inseguire il suo obiettivo.
Una favola moderna
Una favola moderna che, attraverso amori, contrasti, cadute e rinascite, racconta un percorso umano e artistico di crescita e scoperta di sé, sulle note delle canzoni che appartengono alla memoria collettiva del nostro Paese e non solo.
Le parole del regista
"Gloria – Il Musical è un progetto che ci ha entusiasmato sin dall’inizio, un incontro magico con Umberto", ha dichiarato l’autore, produttore e regista Andrea Maia. "La presenza costante ed entusiasta di Umberto è il vero motore per tutti noi, tecnici e artisti coinvolti".
Il tour nei teatri italiani
Il musical toccherà le principali città italiane: dal 23 ottobre al 1 novembre a Milano, poi Vicenza, Roma, Bologna, Trieste, Montecatini e Bari. Presto in prevendita anche le date di Torino e nuovi appuntamenti in tutta Italia.
Un debutto storico
Per la prima volta "Gloria", hit senza tempo di Umberto Tozzi, prende vita come musical. Un debutto che arriva dopo 50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti, più di 2.000 concerti e numerosi riconoscimenti internazionali.
Dal cinema alle serie tv
Dal 1979 il brano ha attraversato generazioni ed è stato colonna sonora di film e serie di successo come "Flashdance", "The Wolf of Wall Street", "Glee" e "La Casa di Carta".
Il sostegno del Mimit
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy supporta il progetto, inserito nella Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. "Gloria – Il Musical" vuole essere una produzione Made in Italy pensata anche per essere esportata nel mondo.