Eurovision al via 12 maggio, Sal da Vinci: 'Ce la metterò tutta'

AGI - "La vittoria? Sono qui per cantare bene la mia canzone e rappresentare l'Italia. Ma non posso dire che non sogno, io sogno e ce la metterò tutta". Cosi Sal Da Vinci, in gara al prossimo Eurovision Song Contest con il brano "Per sempre sì", in collegamento da Vienna in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. "Una vittoria sarebbe un gran regalo per tutti - ha aggiunto - perché dietro c'è' una squadra. Se si vince, si vince insieme. Io posso essere solo l'attaccante che può gonfiare la rete". Il brano dell'artista, attualmente è il brano più ascoltato dell'Eurovision 2026.
Con oltre 36 milioni di stream complessivi, la canzone guida la classifica globale, distanziando nettamente gli altri concorrenti e confermando ancora una volta l'Italia come protagonista assoluta. "Vedo un'Europa unita - ha aggiunto - e la musica non è competizione. Ci sono canzoni molto belle". Le polemiche per la presenza di Israele? "Sono questioni politiche e la musica non c'entra nulla. Sono contento di rappresentare il mio Paese e non guardo alla politica", taglia corto il cantante.
L'appuntamento
Il via alla manifestazione sarà il 12 maggio su Rai 2, per poi proseguire sempre sulla stessa rete il 14 e passare a Rai1 il giorno 16. In simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. Tre appuntamenti in diretta da Vienna con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini alla conduzione italiana. L'Eurovision Song Contest torna a Vienna per la sua 70 edizione, dopo la vittoria dell'Austria con JJ a Basilea 2025. L'evento televisivo non sportivo più seguito al mondo celebra un anniversario speciale nella capitale austriaca, che ospita la manifestazione per la terza volta dopo le edizioni del 1967 e del 2015.
I Paesi in gara
Saranno 35 i Paesi in gara alla Wiener Stadthalle: due semifinali, martedì 12 e giovedì 14 maggio, e la grande finale sabato 16 maggio. La dimensione internazionale dell'evento sarà confermata dal pubblico in arrivo a Vienna. Sono stati venduti 95 mila biglietti con fan da 75 Paesi.
Il 42 per cento dei biglietti è stato acquistato da pubblico internazionale e Vienna si prepara al più grande pubblico live dell'Eurovision degli ultimi anni, con arrivi anche da Stati Uniti, Australia, Canada, Brasile, Messico, Giappone, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Nuova Zelanda.
Vienna diventerà un punto d'incontro anche fuori dalla Wiener Stadthalle, tra Eurovision Village a Rathausplatz, eventi culturali, fan zone, proiezioni pubbliche e iniziative diffuse in tutta la capitale austriaca. L'appuntamento più atteso, oltre alla finale, sarà la prima semifinale, prevista martedì 12 maggio. Sal Da Vinci si esibirà fuori concorso, così come la Germania, già qualificate di diritto per la finale insieme all'Austria, Paese ospitante e campione in carica, Francia e Regno Unito che invece si esibiranno nella semifinale di giovedì 14 maggio. Nella prima semifinale di martedi 12 maggio sarà in gara anche San Marino con Senhit.