Met Gala 2026: “Costume Art” trasforma il red carpet di New York in opera d’arte  

AGI - Dimenticate i semplici abiti da sera e preparatevi a una notte dove il tessuto si fa marmo, tela e installazione. Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, mentre l’orologio di New York segnerà le 18:00, il mondo della moda tratterrà il respiro. La settantanovesima edizione del Met Gala non è solo l’evento benefico dell’anno per il Costume Institute; è il momento in cui la scalinata del Metropolitan Museum of Art smette di essere un ingresso e diventa il piedistallo della mostra "Costume Art". Sotto la guida ferrea di Anna Wintour, affiancata da un trio di co-presidenti che trasuda potere e grazia, la regina della musica Beyoncé, l'eterea Nicole Kidman e l'icona sportiva Venus Williams, l’edizione 2026 promette di scardinare ogni definizione convenzionale di "vestito".
Il tema scelto è una sfida intellettuale e visiva: esplorare il confine sottile, quasi invisibile, tra il corpo vestito e l'opera d’arte. Con il dress code "Fashion is Art", gli ospiti sono stati chiamati a interpretare l’abbigliamento come un’estensione della statuaria classica o delle installazioni contemporanee. Aspettiamoci dunque volumi architettonici, giochi di luce che sfidano la fisica e silhouette scultoree capaci di dialogare con la storia dell'arte universale.
Gli ospiti più attesi sul red carpet
Il brusio intorno alla lista degli invitati ha già raggiunto livelli febbrili. Il ritorno più atteso è senza dubbio quello di Beyoncé. Dopo un decennio di assenza, la sua presenza accanto ai co-presidenti suggerisce un ingresso trionfale che resterà negli annali. Ma non sarà sola. Le indiscrezioni confermano che vedremo sfilare le "solite" ma mai banali Zendaya e Rihanna, maestre indiscusse della metamorfosi da red carpet. Occhi puntati anche su Hailey Bieber e Julia Garner, mentre la curiosità social è tutta per la possibile apparizione di Taylor Swift e Travis Kelce. Tra i volti noti del jet set internazionale non mancheranno icone di stile come Alexa Chung, Gigi Hadid, Lewis Hamilton e l’imprevedibile Cardi B.
Come seguire il Met Gala dall'Italia
Per chi osserva dall'Italia, l’attesa si consumerà nella notte. Sebbene l’evento sia geograficamente distante, la sua risonanza culturale è totale. Ciò che vedremo sfilare tra poche ore a New York detterà il ritmo delle collezioni che arriveranno nelle boutique di Milano e Parigi la prossima stagione. Gli appassionati italiani potranno vivere l’emozione della diretta a partire dalla mezzanotte, collegandosi ai canali YouTube e TikTok di Vogue. Per chi preferisce un’analisi ragionata o il commento tecnico sugli outfit più audaci, testate come Sky TG24 e Harper’s Bazaar Italia seguiranno l'evento minuto per minuto con live-blogging dedicati. In un'epoca di immagini effimere, il Met Gala 2026 cerca di fermare il tempo, elevando il design a forma d'arte pura.