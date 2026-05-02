Il 'Miglior futuro' con Lampadino e Caramella.bLa serie animata

AGI - L’arte e il design aprono le porte alle nuove generazioni attraverso un connubio tra istituzioni museali e produzione audiovisiva d’avanguardia. Giovedì 7 maggio 2026, a partire dalle ore 10:30, il Museo del Design Italiano di Triennale Milano ospiterà un evento didattico-formativo di rilievo, volto a introdurre i bambini nel mondo della creatività internazionale.
L’iniziativa, intitolata "Il miglior futuro", vedrà la partecipazione degli allievi dell’Istituto scolastico Leone XIII di Milano. La giornata si inserisce nel quadro della presentazione della quarta stagione della serie animata Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa, prodotta da Animundi in collaborazione con Rai Kids e il supporto del Ministero della Cultura.
Inclusività e linguaggio universale
Il progetto si distingue nel panorama mondiale per essere il primo cartone animato accessibile a bambini con disabilità sensoriali. Grazie all’impiego della Lingua dei Segni Italiana (LIS), di una scrittura descrittiva per i non vedenti e di una gestione cromatica e sonora studiata per il disturbo dello spettro autistico, la serie abbatte le barriere della comunicazione tradizionale.
In attesa della messa in onda su Rai YoYo, Rai Radio Kids e RaiPlay, l’anteprima milanese permetterà ai piccoli partecipanti di esplorare il Palazzo dell’Arte e il relativo giardino, culminando in un confronto diretto con gli esperti del settore.
L’esperienza didattica in Triennale
Il percorso formativo trasformerà i bambini in "designer del futuro". Ad accoglierli sarà il personaggio della Gallina Monna, doppiata dall’esperta di comunicazione Monica Re, che guiderà il gruppo verso il "Palazzo delle Magiopere". Qui, la figura di Lupa Carla, che gode della voce del Direttore Generale di Triennale Milano, Carla Morogallo, illustrerà il valore dell’arte come strumento di inclusione.
Il cuore dell’evento sarà un talk show creativo, definito dai produttori di Animundi, Raffaele Bortone e Andrea Martini, come “uno spazio di altissimo coinvolgimento per i piccoli, consulenti del futuro per un giorno. L’evento punta tutto sulla narrazione, il coinvolgimento emotivo e la visione del cartone animato. Proprio per la sua finalità sociale, personalità provenienti da mondi differenti tra loro hanno deciso di regalare la voce ad uno dei personaggi della serie appositamente creato per loro. Ringraziamo Carla Morogallo e Monica Re per aver accettato la sfida di doppiare un personaggio della quarta serie e di entrare nel Magiregno dove i protagonisti del cartone animato, seppur piccoli, portano avanti concetti importanti: uguaglianza e diritti sociali, rispetto, tematiche ambientali, studio e formazione, corretta alimentazione, fino alla scoperta dell’arte”.
L’impegno dell’istituzione
L’adesione di Triennale Milano a questo progetto conferma la missione storica dell’ente, da oltre un secolo punto di riferimento per l’architettura e le arti visive.
Carla Morogallo, Direttore Generale della Triennale, ha sottolineato la rilevanza dell’operazione: “Da diversi anni Triennale Milano è impegnata nella promozione di una cultura che favorisce l’accessibilità e la relazione fra linguaggi diversi. Sono felice di aver preso parte a questo progetto di ANIMUNDI e Rai Kids rivolto ai bambini che spero possano scoprire Triennale”.
Al termine della sessione, ogni partecipante riceverà il diploma ufficiale di "Designer del Futuro", a suggellare un’esperienza che coniuga intrattenimento, formazione e impegno civile.