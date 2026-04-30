Nuovo album per Venditti: il 19 giugno esce 'Daje'

AGI - Nuovo appuntamento per i fan di Antonello Venditti: il 19 giugno, in occasione degli esami di maturità, esce "Daje" album live con i suoi grandi successi registrati durante i tour di "Cuore - Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary" e "Notte prima degli esami 40th anniversary - 2025 edition".Tour che in due anni lo hanno portato in concerto in tutta Italia davanti a oltre 300.000 spettatori in oltre 60 date.
Il 7 luglio da Bard (Aosta) prenderà il via "Daje! live summer 2026", il nuovo tour nelle più suggestive location outdoor d'Italia. L'album live "Daje!", prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, sarà disponibile in 3 formati fisici: in CD nella versione Digisleeve, in doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata in esclusiva sul Sony Music Store e in doppio vinile black 180gr ad alta fedeltà.
Le tracce
Con questo nuovo album live, Antonello Venditti celebra il legame indissolubile con il suo pubblico, offrendo una selezione curata dei brani più iconici del suo repertorio, da "Notte prima degli esami" a "Grazie Roma", da "Ricordati di Me" a "Unica" e tanti altri inni generazionali proposti con la forza e l'emozione delle esecuzioni dal vivo.Quest'estate Antonello Venditti incontrerà il pubblico in una serie di concerti all'aperto.
Ad accompagnare Antonello Venditti sul palco ci saranno Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte e organo Hammond) e Roberta Palmigiani (violino).
Le date
Queste le prime date del tour "Daje! live summer 2026":
07 luglio 2026 - BARD (Aosta) - Piazza d'Armi - nell'ambito di Estate al Forte 10 luglio 2026 - LUGANO (Svizzera) - Piazza Riforma - nell'ambito di Estival Jazz 15 luglio 2026 - BIBIONE (Venezia) - Piazzale Zenith - nell'ambito di Suoni di Mare 24 luglio 2026 - CASTELLAMMARE DEL GOLFO (Trapani) - Area Porto Nuovo - nell'ambito di Castellammare Art Music Week 17 agosto 2026 - TERMOLI (Campobasso) - Arena del Mare 21 agosto 2026 - CASTIGLIONCELLO (Livorno) - Castello Pasquini - nell'ambito di Castiglioncello Festival.