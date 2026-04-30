Blanco in concerto a Roma, 'Questa è casa mia'

AGI - Il Palazzo dello Sport ha respirato a ritmo di hit: la prima serata romana di Blanco ha confermato quello che già si percepiva fuori dal palco, ovvero il forte legame tra il cantante e una città che lui stesso ha definito "casa mia". Le parole rivolte al pubblico: "Questa città è casa mia, ha qualcosa di incredibile. Guardatevi bene, siete voi qualcosa di incredibile. Siamo noi qualcosa di incredibile", hanno inquadrato la serata, trasformando molte delle 7.000 presenze in un coro collettivo pronto a cantare e ballare.
Il live è scivolato via come un treno: poche parole, poche pause, molta musica. La scaletta ha saputo mescolare con cura pezzi consolidati nel repertorio, da Belladonna a Lucciole, passando per Pornografia e Notti in bianco, e brani più recenti che hanno consolidato il suo successo mainstream, come Ricordi (cantata con Elisa in versione originale di studio). La hit Mi fai impazzire ha infuocato il pubblico, ma il finale con la dedica a "Ma'", una canzone tenera rivolta alla mamma, è stato uno dei momenti più intimi e sentiti della serata, capace di stemperare la carica elettrica con una struggente misura emotiva tirando fuori il lato più cantautorale di Blanco.
L'identità collettiva e la squadra del cuore
La presenza massiccia di maglie della Roma non è stata casuale: la squadra del cuore del cantante ha colorato gli spalti e il parterre, contribuendo a quel senso di identità collettiva che ha fatto da fil rouge alla serata. Il momento definito come "vera gif", la dedica di Blanco con "Finché non mi seppelliscono sto con te", ha sprigionato un'ondata di entusiasmo che ha sintetizzato l'empatia reciproca tra artista e platea.
Assenze e durata del concerto
Non sono mancate però le note di disappunto. Con cinque brani originariamente concepiti come duetti nella scaletta, i fan si aspettavano ospiti sul palco: l'assenza totale di featuring e le sole registrazioni ha lasciato qualche spettatore deluso. Inoltre lo stile asciutto dell'artista, con poco dialogo e senza bis finale, ha reso il concerto un'esperienza intensa ma relativamente breve: meno di due ore complessive senza l'usuale protrarsi oltre la scaletta ufficiale.
La performance musicale e il bilancio finale
Sul piano musicale, Blanco ha mostrato ancora una volta la sua capacità di coniugare energia pop, attitudine rap e momenti di malinconia melodica. La resa live è stata solida, con passaggi in cui la partecipazione del pubblico ha elevato tracce già forti in studio a veri e propri inni condivisi. L'assenza di lunghe chiacchiere ha reso l'evento concentrato e fluido, sebbene qualcuno avrebbe gradito più interazione o sorprese sul fronte degli ospiti. In sintesi: un concerto che conferma Blanco come uno dei fenomeni più vivi del pop italiano contemporaneo, intenso, diretto e capace di costruire attimi indimenticabili, ma che sarebbe potuto risultare ancora più memorabile con qualche elemento in più di imprevedibilità.