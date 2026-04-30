Ligabue, al via il tour di 'Certe Notti' in Europa
Ligabue, al via il tour di "Certe Notti" in Europa
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Ligabue, al via il tour di "Certe Notti" in Europa

Al via oggi da Barcellona la tournée che toccherà Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo
Luciano Ligabue
uff. stampa - M. Bresciani - Luciano Ligabue
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AGI - Al via oggi, venerdì 1 maggio, da Barcellona Certe notti in Europa, il tour di Luciano Ligabue che toccherà Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo. Intanto cresce l'attesa per La prima Notte - Music Opening Ceremony, uno show unico con cui mercoledì 6 maggio il Liga inaugurerà il palco dell'Unipol Dome nel quartiere Santa Giulia di Milano. Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l'inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia.

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Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, La notte di certe notti proseguirà con attesissimi 4 eventi a giugno negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano e con il gran finale nei principali palasport italiani da settembre, che partirà dall'Arena di Verona.

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Le date

Le grandi feste partiranno dagli stadi a giugno: il 5 giugno allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia) si terrà la data zero Certe notti a Bibione a cui seguiranno i grandi eventi live di Roma il 12 giugno allo Stadio Olimpico, Certe notti a Torino il 17 giugno all'Allianz Stadium a Milano il 20 giugno (a un anno esatto da Campovolo 2025) allo Stadio San Siro

Le celebrazioni per il trentennale di "Certe notti" e dell'album "Buon Compleanno Elvis", che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della carriera del Liga, e il ventennale del primo Campovolo proseguiranno a settembre e ottobre con un tour che si preannuncia imperdibile. Da settembre il gran finale: 14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni "notte" speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall'Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all'Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026.

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