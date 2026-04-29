'Wonderwell', esce in Italia l'ultimo film di Carrie Fisher

Produzione statunitense dal budget di circa 40 milioni di dollari, ‘Wonderwell’ è stato girato interamente in Italia, tra Umbria, Toscana e gli studi di Cinecittà, coinvolgendo una maggioranza di maestranze italiane. Il film annovera tra i suoi produttori Fred Roos, tra i più importanti produttori e casting director del cinema americano, scomparso nel 2024, noto per la lunga collaborazione con Francis Ford Coppola, con cui ha lavorato a film fondamentali come 'Il Padrino – Parte II' (Premio Oscar), 'Apocalypse Now' e 'The Conversation'.
L’eredità di Carrie Fisher
‘Wonderwell’ è l’ultimo film di Carrie Fisher, visto che le sue scene sono state girate poche settimane prima della sua scomparsa nel dicembre 2016, e la sua presenza è un elemento centrale dell’impianto emotivo del film. Carrie Fisher, pur non avendo un ruolo centrale nella storia, dà al racconto un’ulteriore profondità simbolica, confermando il suo status di icona che continua a influenzare il cinema anche dopo la sua uscita di scena.
“La presenza di Carrie Fisher dona al film un valore unico e irripetibile – spiegano i distributori Roberto Bessi, Sveva e Claudio Bucci - la sua interpretazione rappresenta un’eredità artistica che il pubblico italiano merita di vivere sul grande schermo”.
Un cast internazionale di rilievo
La pellicola vanta un cast internazionale di rilievo: Rita Ora e Nell Tiger Free (già nota per ‘Il Trono di Spade’), affiancate da Megan Dodds e Vincent Spano, in una produzione che combina elementi fantasy e coming‑of‑age con una forte impronta autoriale. Già presentato in diversi contesti internazionali, ‘Wonderwell’ ha registrato un’accoglienza estremamente positiva, con un alto gradimento da parte del pubblico e recensioni che ne sottolineano la qualità artistica, la forza visiva e l’intensità delle interpretazioni, posizionandolo tra i titoli indipendenti più interessanti della stagione. Il film, ambientato tra l’Italia contemporanea e un regno fantastico, si inserisce a metà strada tra fantasy familiare e racconto di formazione, con un impianto visivo pensato per un pubblico trasversale.
La storia raccontata nel film
'Wonderwell' è un film fantasy per famiglie che segue le vicende di Charley, un’adolescente che si trova improvvisamente catapultata in un regno fantastico popolato da creature magiche e pericolosi, mentre deve affrontare una minaccia sovrannaturale che ha messo in pericolo il suo mondo.
Nel mezzo di questa avventura, Charley scopre il proprio coraggio e la propria capacità di scegliere il proprio destino, in un omaggio al passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Carrie Fisher interpreta una guida carismatica e misteriosa, che apre le porte di questo mondo incantato e accompagna la protagonista lungo il suo percorso di consapevolezza, aggiungendo un’ulteriore profondità emotiva alla storia.
Accoglienza e stile visivo
Il film ha raccolto commenti favorevoli da parte di testate specializzate: molti recensori hanno sottolineato lo stupore visivo dei paesaggi italici e la costruzione di un mondo fantastico che gioca sulla transizione dall’adolescenza all’età adulta. La pellicola è stata particolarmente apprezzata soprattutto per quanto riguarda fotografia, scenografie e atmosfera generale.