'Wonderwell', esce in Italia l'ultimo film di Carrie Fisher
'Wonderwell', esce in Italia l'ultimo film di Carrie Fisher
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'Wonderwell', esce in Italia l'ultimo film di Carrie Fisher

In sala dal 30 aprile fantasy familiare diretto da Jim Goddard girato in gran parte in Italia. Presentazione a Roma alla presenza della protagonista Kiera Milward
Carrie Fisher in una scena di 'Wonderwell'
Carrie Fisher in una scena di 'Wonderwell'
carrie fisher wonderwell
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AGI - Arriva nelle sale italiane a partire dal 30 aprile ‘Wonderwell’, fantasy familiare diretto da Jim Goddard, l’ultimo film interpretato da Carrie Fisher, iconica figura del cinema internazionale, celebre per il ruolo della Principessa Leia nella saga di ‘Star Wars’ creata da George Lucas. La pellicola, dopo essere stata presentata in numerose versioni festivaliere tra il 2017 e il 2023, è stata acquisita per l'Italia da Thalia Film e Blue Film che hanno scelto una distribuzione in lingua originale con sottotitoli in italiano, con l’obiettivo di preservare l’autenticità delle interpretazioni e offrire un’esperienza più immersiva. La campagna promozionale è scandita da una serata evento il 30 aprile al Cinema Adriano di Roma, con la presenza della protagonista Kiera Milward, che incontrerà la stampa e il pubblico.

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Produzione statunitense dal budget di circa 40 milioni di dollari, ‘Wonderwell’ è stato girato interamente in Italia, tra Umbria, Toscana e gli studi di Cinecittà, coinvolgendo una maggioranza di maestranze italiane. Il film annovera tra i suoi produttori Fred Roos, tra i più importanti produttori e casting director del cinema americano, scomparso nel 2024, noto per la lunga collaborazione con Francis Ford Coppola, con cui ha lavorato a film fondamentali come 'Il Padrino – Parte II' (Premio Oscar), 'Apocalypse Now' e 'The Conversation'.

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L’eredità di Carrie Fisher

‘Wonderwell’ è l’ultimo film di Carrie Fisher, visto che le sue scene sono state girate poche settimane prima della sua scomparsa nel dicembre 2016, e la sua presenza è un elemento centrale dell’impianto emotivo del film. Carrie Fisher, pur non avendo un ruolo centrale nella storia, dà al racconto un’ulteriore profondità simbolica, confermando il suo status di icona che continua a influenzare il cinema anche dopo la sua uscita di scena.

Jim Goddard e Carrie Fisher sul set di 'Wonderwell'
Jim Goddard e Carrie Fisher sul set di 'Wonderwell'

“La presenza di Carrie Fisher dona al film un valore unico e irripetibile – spiegano i distributori Roberto Bessi, Sveva e Claudio Bucci - la sua interpretazione rappresenta un’eredità artistica che il pubblico italiano merita di vivere sul grande schermo”.

Un cast internazionale di rilievo

La pellicola vanta un cast internazionale di rilievo: Rita Ora e Nell Tiger Free (già nota per ‘Il Trono di Spade’), affiancate da Megan Dodds e Vincent Spano, in una produzione che combina elementi fantasy e coming‑of‑age con una forte impronta autoriale. Già presentato in diversi contesti internazionali, ‘Wonderwell’ ha registrato un’accoglienza estremamente positiva, con un alto gradimento da parte del pubblico e recensioni che ne sottolineano la qualità artistica, la forza visiva e l’intensità delle interpretazioni, posizionandolo tra i titoli indipendenti più interessanti della stagione. Il film, ambientato tra l’Italia contemporanea e un regno fantastico, si inserisce a metà strada tra fantasy familiare e racconto di formazione, con un impianto visivo pensato per un pubblico trasversale.

La storia raccontata nel film

'Wonderwell' è un film fantasy per famiglie che segue le vicende di Charley, un’adolescente che si trova improvvisamente catapultata in un regno fantastico popolato da creature magiche e pericolosi, mentre deve affrontare una minaccia sovrannaturale che ha messo in pericolo il suo mondo.

Nel mezzo di questa avventura, Charley scopre il proprio coraggio e la propria capacità di scegliere il proprio destino, in un omaggio al passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Carrie Fisher interpreta una guida carismatica e misteriosa, che apre le porte di questo mondo incantato e accompagna la protagonista lungo il suo percorso di consapevolezza, aggiungendo un’ulteriore profondità emotiva alla storia.

Accoglienza e stile visivo

Il film ha raccolto commenti favorevoli da parte di testate specializzate: molti recensori hanno sottolineato lo stupore visivo dei paesaggi italici e la costruzione di un mondo fantastico che gioca sulla transizione dall’adolescenza all’età adulta. La pellicola è stata particolarmente apprezzata soprattutto per quanto riguarda fotografia, scenografie e atmosfera generale.

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