La BRIT School, scuola di talenti: da Amy Winehouse a Tomo Holland

AGI - Se esistesse una ricetta per il successo nell'industria dell'intrattenimento, la BRIT School di Londra meriterebbe forse una standing ovation per aver centrato tutti gli obiettivi.
Cantanti come Amy Winehouse, Adele e Raye, così come l'attore Tom Holland, meglio conosciuto come Spiderman, sono tra gli ex allievi di questa scuola statale, che si vanta di essere gratuita.
I recenti successi ai premi musicali
Il 2026 è iniziato alla grande, con le ex allieve Olivia Dean e Lola Young entrambe premiate ai Grammy Awards di Los Angeles. Dean è stata nominata miglior artista emergente dell'anno, mentre Young ha vinto il premio per la migliore performance pop solista con la sua hit "Messy". Entrambe le artiste hanno trionfato anche ai Brit Awards, la cerimonia di premiazione musicale più importante del Regno Unito.
La visione dell'ex insegnante
"È incredibilmente emozionante", ha detto Chris McInnes, loro ex insegnante e vicedirettore del dipartimento di musica della BRIT School, specializzata in arti performative e creative. "Non ci attribuiremmo mai il merito del loro successo... vogliamo creare il miglior ambiente possibile per quegli studenti che avranno successo", ha dichiarato.
Vita studentesca e curriculum
Circa 1.500 studenti, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, frequentano la BRIT School, dove studiano e sostengono i normali esami del curriculum britannico, tra cui i GCSE e gli A-levels.
La scuola è finanziata per circa l'80% dallo Stato. Il resto proviene da sostenitori, tra cui aziende, ha spiegato il preside Stuart Worden. "Il mondo ha bisogno di voci diverse... e quindi, ogni estrazione sociale dovrebbe essere in grado di esprimere la propria visione del mondo attraverso l'arte", ha aggiunto. "Perché solo chi può permettersi lezioni di danza classica e scarpette da ballo dovrebbe essere uno dei nostri ballerini?".
Storia della scuola ed ex alunni
Worden lavora nella scuola da 32 anni, da quando ha aperto all'inizio degli anni '90 in un quartiere a basso reddito di Croydon, una zona culturalmente eterogenea del sud di Londra. Nella reception sono esposte le foto degli ex alunni: uno è coordinatore di stunt per il cinema, un altro tecnico delle luci all'Eurovision.
Gli studenti sono anche incoraggiati a uscire dalla loro zona di comfort. Anche se è la loro passione, non possono passare due anni a scrivere canzoni R&B o a suonare heavy metal.
Artisti come Adele, Raye e Dean parlano spesso della BRIT School. Raye prova ancora nuove canzoni con Worden.
"Mi sono divertito un mondo lì. Non è una scuola di teatro in senso stretto, ma ovviamente ci sono ragazzi che fanno piroette e urlano 'Aaaaaahhhhh!'" "Nei corridoi", ha raccontato Adele alla radio BBC 4 nel 2022.
"Era un vero e proprio crogiolo di ogni tipo di adolescente... Era un paradiso assoluto".