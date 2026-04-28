Oprah Winfrey porta il suo podcast su Amazon

AGI - Amazon e Harpo Entertainment, la casa di produzione di Oprah Winfrey, hanno raggiunto un accordo per i diritti esclusivi di distribuzione e pubblicità di "The Oprah Podcast" in formato audio e video.
Il colosso tecnologico ha annunciato lunedì che, nell'ambito dell'accordo, la produzione passerà a due episodi a settimana a partire da quest'estate.
"Condurre questo podcast mi permette di continuare il lavoro che sento di dover fare: aprire la porta a conversazioni importanti", ha dichiarato Winfrey in un comunicato.
L'accordo include anche i diritti sul catalogo di "The Oprah Winfrey Show", nonché sui programmi di punta di Winfrey, "Oprah's Book Club" e "Oprah's Favorite Things".
La distribuzione del podcast
A partire da luglio, Wondery, lo studio e network di podcast di Amazon, distribuirà "The Oprah Podcast" su tutti i servizi Amazon, tra cui Prime Video, Amazon Music, Fire TV Channels e Audible. Il programma rimarrà disponibile anche su YouTube e altre piattaforme.
Contenuti e ospiti del programma
Il programma, condotto da Winfrey, presenta conversazioni con opinion leader, autori di bestseller, personalità del mondo della cultura e agenti del cambiamento, oltre a dialoghi con un pubblico dal vivo.
Il podcast di Oprah si unisce a una serie di programmi creati da autori, tra cui "New Heights" di Jason e Travis Kelce; "Baby, This Is Keke Palmer"; "Mind the Game"; e "Armchair Expert" di Dax Shepard, tutti all'interno dell'ecosistema Wondery e Amazon.