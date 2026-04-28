Torna 'Kill Bill' di Tarantino come non l'avete mai visto

AGI - A oltre vent’anni dalla sua uscita, arriva nelle sale italiane dal 28 maggio al 3 giugno in un evento speciale di 7 giorni, nella forma in cui Quentin Tarantino l’aveva concepito sin dall’inizio, 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair': un’unica esperienza cinematografica di 281 minuti, che riunisce i due volumi in un flusso continuo, potente e senza compromessi.
Plaion Pictures e Midnight Factory diffondono ora il trailer italiano dopo averne acquisito i diritti da Lionsgate. Non si tratta solo di una versione estesa, ma della forma più completa e fedele alla visione originaria di 'Kill Bill', che nella testa di Tarantino sarebbe sempre dovuto uscire nelle sale come un film unico, poi suddiviso per esigenze distributive. Un’opera, quindi, che abbandona la divisione in Volume 1 e Volume 2 per restituire tutta la forza di un racconto pensato come un unico grande affresco sulla vendetta. Il nuovo montaggio elimina le cesure tra i due capitoli, riorganizza il ritmo e apre lo sguardo su sequenze completamente nuove, regalando al pubblico un’esperienza ancora più intensa.
Sulle note dell’inconfondibile fischio del brano 'Twisted Nerve', il trailer italiano ricorda l’appuntamento storico segnato da questa release e regala ai fan attimi di puro godimento mostrando immagini fugaci delle novità più attese di questa release, tra cui il leggendario scontro con gli 88 folli per la prima volta integralmente a colori e 7 minuti e mezzo aggiuntivi del celebre flashback in stile anime dedicato a O-Ren Ishii (Lucy Liu), realizzato dallo studio Production I.G. Ciliegina sulla torta di questa uscita senza precedenti è la presenza di 'The Lost Chapter: Yuki’s Revenge', un vero e proprio cortometraggio nato da un’idea di Tarantino rimasta per anni nel cassetto e ora portato alla luce grazie al noto motore grafico Unreal Engine, con la sorella della letale Gogo Yubari in cerca di vendetta.
La versione definitiva del capolavoro
In questa versione compatta e definitiva del capolavoro di Tarantino, il viaggio della Sposa interpretata da Uma Thurman acquista un respiro ancora più ampio e inarrestabile: un percorso di vendetta insanguinata che si dispiega senza tagli né censure, trasformandosi in uno spettacolo totale capace di fondere generi, linguaggi e suggestioni in modo radicale e inconfondibile. È il cinema di Tarantino nella sua forma più pura, quella che ha reso immortali titoli come 'Pulp Fiction' e 'Bastardi senza gloria', qui portata all’estremo in un’opera che travolge lo spettatore dall’inizio alla fine. 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' non è solo un ritorno, ma un evento irripetibile: l’occasione imperdibile per i fan di Tarantino e le giovani generazioni di vivere finalmente sul grande schermo un film culto come non è mai stato visto prima, nella sua versione più completa e spettacolare.
Trama e struttura del racconto
'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' unisce il Volume 1 e il Volume 2 in un unico racconto epico senza censure, interamente presentato proprio come Tarantino aveva sempre immaginato, completo di una nuova sequenza anime mai vista prima. Uma Thurman interpreta La Sposa, creduta morta dal suo ex mentore e amante Bill, che le tende un’imboscata durante le prove del suo matrimonio, sparandole in testa e privandola del bambino che portava in grembo. Per ottenere la sua vendetta, la donna si mette sulle tracce dei quattro componenti rimasti della 'Deadly Viper Assassination Squad' prima della resa dei conti finale con Bill. Dall’impianto maestoso, l’azione frenetica e lo stile iconico, il film si erge come una delle saghe di vendetta più significative della storia del cinema, raramente proiettata nella sua versione integrale e ora presentata con un intervallo tipico del Cinema dei tempi d’oro.
Cast e produzione
'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' vede nel cast Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Parks e David Carradine nel ruolo di “Bill”. Il film è prodotto da Lawrence Bender, scritto e diretto da Quentin Tarantino, basato sul personaggio de “La Sposa” creato da Q&U.
Uscita evento in Italia
'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' arriverà al cinema per una settimana dal 28 maggio al 3 giugno con Plaion Pictures e Midnight Factory.