Torna Rock in Roma, è Emma la star più attesa della sedicesima edizione

AGI - Diciassette concerti tra l'Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone". È stata presentata oggi in Campidoglio la sedicesima edizione di Rock in Roma, la rassegna che trasformerà la Capitale nel baricentro della musica internazionale. All'incontro hanno preso parte gli organizzatori Maximiliano Bucci e Sergio Giuliani insieme all'assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, e alla cantante Emma Marrone, tra le protagoniste del cartellone.
"La musica è cultura, non è rumore - ha scandito Onorato - e lo ripeto ogni volta che nascono polemiche. È fondamentale spingere i giovani a vivere momenti di aggregazione per avere una città felice". Secondo l'assessore, i grandi eventi sono ormai un asset strategico: "Uno studio del Forum Ambrosetti ci dice che nel triennio 2022-2024 Roma ha generato un indotto economico dalla sola musica live di 1 miliardo di euro, attivando oltre 7.000 posti di lavoro. Nel 2024 il divario con Milano è salito a 1 milione di biglietti venduti in più a favore della Capitale". Questa strategia, ha aggiunto Onorato, ha cambiato il tessuto turistico: "La permanenza media è passata da 2/3 giorni a 4/5. Usiamo i concerti come leva per offrire un'esperienza che va oltre la singola visita".
Il recupero di Capannelle
Un passaggio chiave ha riguardato il recupero dell'Ippodromo delle Capannelle, definito "una città nella città" dove sono in corso lavori sulle piste per migliorare flussi e mobilità: "L'area non ha problemi di autorizzazione e sarà sicuramente migliore dello scorso anno".
Il calendario di giugno
Il fittissimo calendario di eventi prenderà il via il 9 giugno a Capannelle con il punk-rock degli The Offspring (special guests A Day To Remember e Sleep Theory), seguiti il 13 da Pippo Sowlo e il 14 dai Counting Crows con i Bull Brigade. Il mese di giugno proseguirà con il rap di Gemitaiz (18), i Negramaro (20), il ritorno di Caparezza (26) e il pop di Olly (30), con una parentesi d'eccezione il 29 giugno alla Cavea dell'Auditorium per Ben Harper & The Innocent Criminals.
Gli appuntamenti di luglio
Luglio si aprirà con Emma il 2, seguita il 7 dal doppio appuntamento con i Mumford & Sons a Capannelle e gli Europe in Auditorium. La rassegna continuerà con Mannarino (10), gli OneRepublic (12) e l'evento dark di Marilyn Manson alla Cavea il 14 luglio. Il gran finale sarà affidato al rock italiano con i Litfiba (16), il rap di Luchè (17) e la chiusura dei Bluvertigo il 18 luglio.
Emma unica donna a Rock in Roma
"Roma è casa mia da 16 anni e partire da qui mi rende serena: sarà una festa di ringraziamento alla musica e alla mia carriera". Così Emma Marrone, intervenuta a sorpresa in Campidoglio alla presentazione di Rock in Roma 2026, ha commentato il debutto del suo tour estivo previsto per il prossimo 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle. L'artista salentina è l'unica donna nel ricchissimo cartellone del festival.
Il traguardo degli ippodromi
"Quello dei grandi spazi degli ippodromi è un obiettivo raggiunto dopo tanta gavetta", ha spiegato la cantante, ricordando che il tour si chiuderà il 9 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. "Per me, che vivo di live da sedici anni calcare il palco di Rock in Roma è un sogno che si realizza per lo spirito che questa rassegna rappresenta. So già che avrò seri problemi per gestire le richieste di accrediti", ha scherzato.
Gli ospiti della festa
"Sarà uno spettacolo incredibile ed una festa non è tale senza gli amici. Ho invitato colleghi con cui ho diviso palchi e momenti di vita, da Elisa ad Alessandra Amoroso, passando per Annalisa, Rkomi, Tony Effe, Olly e Juli. Spero possano esserci tutti, compatibilmente con i loro impegni, perché un palco così importante è ancora più bello se condiviso", ha concluso spoilerando già gli ospiti.