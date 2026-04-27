“Michael” domina il box office: 217 milioni nel weekend d’esordio

AGI - "Michael", il film biografico su Michael Jackson, ha conquistato la vetta del botteghino mondiale, incassando 217 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo weekend di apertura, secondo Box Office Mojo.
Di questa cifra, 97 milioni di dollari sono stati incassati negli Stati Uniti e in Canada, e i restanti 120 milioni in altri mercati.
L'uscita del film ha superato le aspettative nonostante le recensioni negative: un punteggio del 38% su Rotten Tomatoes, che calcola la media delle recensioni di diverse testate giornalistiche. Il pubblico, tuttavia, ha accolto positivamente il film.
Il successo secondo CinemaScore
Secondo CinemaScore, che raccoglie i sondaggi all'uscita dalle sale, il voto medio è salito ad "A-", dove A+ è il voto più alto e F- il più basso. Secondo PostTrak, il 61% degli spettatori era di sesso femminile e il 66% aveva 25 anni o più.
Secondo Variety, questo è il miglior weekend di apertura di sempre per un film biografico, superando il record stabilito da "Straight Outta Compton" del 2015 (60 milioni di dollari) e da "Bohemian Rhapsody" del 2018 (51 milioni di dollari).
La trama e il cast
"Michael" racconta gli esordi del cantante con i Jackson 5 e la sua ascesa fino a diventare uno degli artisti più importanti del pianeta. Jaafar Jackson, nipote del cantante, interpreta il Re del Pop al suo debutto come attore.
Alcuni critici hanno lamentato che il film offra una visione edulcorata della vita di Jackson, omettendo le accuse di abusi sessuali su minori.
Con questi risultati, il Re del Pop spodesta il film di Super Mario, che aveva mantenuto la prima posizione al botteghino dalla sua uscita il 1° aprile. "Michael" si aggiudica il secondo miglior weekend di apertura dell'anno.
Il film ispirato al videogioco, che ha riscosso un enorme successo al botteghino dal 1° aprile, scende al secondo posto, incassando 831 milioni di dollari in tutto il mondo: 386 milioni in Nord America e 444 milioni nel resto del mondo.
Project Hail Mary al terzo posto
Al terzo posto troviamo Project Hail Mary, che ha guadagnato 13,2 milioni di dollari in Nord America questo fine settimana e 613 milioni di dollari in tutto il mondo.
Il quarto posto è occupato dal film horror La Mummia di Lee Cronin, con 5,6 milioni di dollari di incasso questo fine settimana negli Stati Uniti e in Canada, portando il suo totale mondiale a 65 milioni di dollari.
The Drama supera i cento milioni
Nel frattempo, The Drama, il film con Zendaya e Robert Pattinson, rimane al quinto posto e supera la soglia dei cento milioni di dollari di incasso mondiale (101,8 milioni) dopo averne aggiunti altri 2,8 milioni questo fine settimana negli Stati Uniti e in Canada.